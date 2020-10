A recruter : Marie Renard – Finance Manager

Future diplômée d’un Master 2 de l’ESCP Business School en Juin 2021, je suis à la recherche d’opportunités en vue d’un premier emploi dans le secteur de l’évènementiel sportif.

Je souhaite orienter ma carrière dans la finance d’entreprise ou la gestion de projet avec toujours ce même volet financier.

Je porte un très grand intérêt pour la pratique et la promotion du sport en compétition. C’est pourquoi j’ai souhaité orienter mes différents stages dans cette direction, que ce soit autour de l’organisation de grands évènements sportifs tels que Roland-Garros ou au sein d’une entreprise qui encourage le sport, tel que l’équipementier Puma. Ma passion pour ce secteur se prolonge également dans ma vie personnelle, dans ma pratique régulière du sport (notamment la natation et le running) ou dans mon investissement au sein de l’association de supporter des Green Gones, à travers laquelle j’ai pu suivre la totalité des matchs de basketball de l’ASVEL au cours de la saison 2019-2020.

J’ai su développer et acquérir des connaissances théoriques poussées grâce à ma formation à l’ESCP avec majeur Finance d’entreprise, notamment en terme de financial planning and budgeting, financial analysis & strategy, Management and cost control ….

J’ai eu l’occasion de mettre en pratique et d’approfondir ces connaissances à travers les 3 stages que j’ai effectués au cours de ma scolarité. Mon expérience au sein de la Fédération Française de Tennis m’a permis d’appréhender la dimension fortement opérationnelle d’évènements sportifs majeurs tels que Roland-Garros et d’avoir une vision plus précise des enjeux financiers associés à leur organisation. Par ailleurs, au cours de mon stage en tant qu’auditrice financière chez EY en 2019, j’ai participé aux revues de process des entreprises auditées, ce qui m’a permis de comprendre comment les différentes opérations d’une entreprise se traduisent en données financières. J’ai pu dans un second temps affiner cette compréhension par une analyse critique de ces données.

Enfin, en intégrant le département controlling de Puma, j’ai notamment participé à l’élaboration des budgets des filiales locales du groupe. J’ai eu l’opportunité de coordonner différents projets internes, comme par exemple l’intégration de nouvelles entités locales à un logiciel unique de sourcing.

J’ai effectué ce dernier stage au siège de Puma, en Allemagne, ce qui a conforté mon souhait d’évoluer dans un environnement international.

