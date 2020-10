Offre de Stage : Assistant(e) Marketing & Développement – INFRONT

Nous vous proposons de rejoindre l’entité française d’Infront pour un stage de 6 mois au sein du pôle Marketing & Développement à partir de janvier 2021.

ENTREPRISE :

INFRONT est le leader mondial sur la scène du marketing sportif. Connue pour son positionnement haut de gamme, la société est une agence de marketing sportif à la compétence globale, offrant une palette complète de services spécialisés dédiés au marché du sport : distribution de droits média, sponsoring, production TV, conseil, hospitalité et organisation d’événements.

MISSIONS PRINCIPALES :

– Suivi des actions de développement de la structure

– Veille et réponse aux appels d’offres

– Participation à la définition et à la création des réponses aux missions de consulting contractées

– Participation à l’accompagnement marketing de la FFHandball

– Participation à la construction des recommandations stratégiques concernant la mise en place de dispositifs d’activation 360°

– Participation à la définition et à la création des offres commerciales pour les marques et ayant-droits de l’agence (FFGOLF, FFHANDBALL, FFHG, Team France de Voile, FDJ, France Galop…)

– Création, mise à jour et suivi des supports marketing destinés aux actions commerciales

QUALIFICATIONS REQUISES :

Vous maitrisez l’anglais ainsi que le Pack Office parfaitement (notamment PowerPoint).

Des notions sur la suite adobe sont appréciées.

Un fort intérêt pour le secteur du sport est indispensable.

Vous êtes par ailleurs rigoureux(se), autonome, organisé(e), et créatif(ve).

MODALITES ET GRATIFICATION :

Stage de 6 mois, sous convention de stage, à temps plein.

Début : 4 janvier 2021

Gratification : minimum légal

50% de la carte de transport

Restaurant d’entreprise

ETAPES DU RECRUTEMENT ET CONTACT :

1. Pour candidater à ce stage, veuillez envoyer votre CV et Lettre de motivation à l’adresse suivante : adrien.allard@infrontsports.com Deadline : 05/11/2020

2. Pour les candidat(e)s sélectionné(e)s, réalisation d’une étude de cas. Deadline : entre le 06/11/2020 et le 15/11/2020

3. Début des entretiens physiques la semaine du 16/11/2020