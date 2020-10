Offre de Stage : Assistant(e) relations presse – RMC et RMC Sport

Missions :

En lien avec la responsable des Relations presse, vos missions seront les suivantes :

– Rédiger et envoyer des communiqués de presse RMC/ RMC Sport.

– Promouvoir les émissions radio & TV de RMC/RMC Sport, les personnalités et les opérations antenne auprès des journalistes.

– Mettre à jour des fichiers presse.

– Répondre aux questions des journalistes.

– Effectuer des relances téléphoniques.

– Elaborer des revues de presse.

– Organiser des événements presse

– Mettre en place des partenariats rédactionnels : suivi et gestion du partenariat entre le média et l’antenne.

Profil :

Vous êtes étudiant(e) en formation Bac +3 à Bac +5 type école communication/ publicité/ commerce. Vous avez un intérêt prononcé pour le sport et l’actualité. Vous avez des qualités rédactionnelles et relationnelles, et faites preuve d’une grande rigueur et d’un bon sens de l’organisation. Vous maîtrisez la suite Office.

Stage conventionné à pourvoir pour une durée de 6 mois à temps plein (stage en alternance impossible) à partir de décembre 2020. Vous vous reconnaissez ? Rejoignez-nous !

Charlène Legroux, directrice de la communication RMC : clegroux@rmc.fr