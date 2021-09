basket4ballers ouvre une boutique à Paris qui vise les 3 à 4M€ de chiffre d’affaires en 2022

La semaine dernière, basket4ballers a inauguré son premier flagship store francilien consacré au basketball à Châtelet.

Cette boutique de près de 300 mètres carrés, située au 31 rue de Rivoli dans le IVème arrondissement, est le second point de vente physique après le store de Strasbourg ouvert en 2019.

Un nouveau point de contact avec les parisiens qui nourrit de belles ambitions commerciales. En 2019, basket4ballers a généré un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros dont 1M€ avec la boutique de Strasbourg. Pour l’année 2021, la société table sur un CA de 9M€ et vise les 3 à 4M€ pour la boutique de Paris en 2022.

« C’est important pour nous d’ouvrir un lieu de rencontre et de pouvoir offrir aux clients une expérience de marque impactante en magasin »

« S’implanter à Paris est un aboutissement logique, qui s’intègre parfaitement dans notre stratégie d’expansion : après Strasbourg « notre hometown », nous ouvrons une boutique à Paris, capitale du basket en Europe ; c’est aussi la ville choisie par la NBA pour les matches officiels de la NBA en Europe et qui accueille le plus grand tournoi de streetball d’Europe sponsorisé par Jordan Brand » précise Gilles Bollinger, fondateur de Basket4Ballers, dans un communiqué. « Enfin, l’Ile-de-France réunit le plus grand nombre de licenciés basket en France, qui je l’espère, va encore augmenter grâce aux médailles rapportées de Tokyo par nos équipes de basket. C’est important pour nous d’ouvrir un lieu de rencontre et de pouvoir offrir aux clients une expérience de marque impactante en magasin, grâce notamment aux conseils avisés de nos vendeurs experts, qui sont tous des joueurs de basket. On ne vient pas qu’à Paris pour faire des ventes, mais aussi pour s’intégrer au basket parisien, aider au développement du basket à travers la réhabilitation de playgrounds, apporter de l’aide matérielle à des tournois, etc. »

Pour la création de cette nouvelle boutique parisienne, Basket4Ballers a fait appel à l’agence Carré Noir (Groupe Publicis).