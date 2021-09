Unibet nouveau partenaire majeur du Paris Basketball

En fin de semaine dernière, le Paris Basketball a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Unibet.

Promu en Betclic Elite (ex Jeep Elite), le club parisien né sur les bases du Paris Basket Avenir (ex-N 2) accueille Unibet sur le dos de son maillot en tant que nouveau Partenaire Majeur. Un contrat signé par l’agence Seven qui gère les droits marketing du Paris Basketball.

Outre la visibilité sur le jersey, Unibet sera également sur le parquet et bénéficiera d’activations digitales. « Le secteur des paris sportifs est désormais incontournable dans l’industrie du sport. Et au Paris Basketball, nous sommes très heureux qu’Unibet nous rejoigne en tant que partenaire du club. Ensemble nous imaginerons des dispositifs innovants et totalement inédits pour nos fans et la communauté de parieurs du Grand Paris. » précise David Kahn, Président du Paris Basketball, dans un communiqué.

En signant avec le Paris Basket, Unibet répond d’une certaine façon à l’arrivée de Betclic comme nouveau partenaire-titre du Championnat.