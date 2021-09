La D1 Futsal trouve un diffuseur avec « Futsal Zone », chaîne produite par Sportall

Ce matin, la Fédération Française de Football (FFF) a annoncé la signature d’un contrat de partenariat avec Sportall pour la diffusion de la D1 Futsal.

Dans le cadre de cet accord de 5 ans, les matchs du championnat de D1 Futsal seront diffusés en intégralité sur une nouvelle chaîne baptisée « Futsal Zone » produite par la société française Sportall.

Dans le détail, cette offre sera commercialisée au prix de 39,99 euros par an ou 3,99€ par mois. Les licenciés FFF auront une offre à 19,99€ par an. « Lancer la plateforme Futsal Zone est un magnifique projet, en parfaite adéquation avec l’esprit Sportall : le futsal est un sport jeune, très télégénique, et en pleine croissance. L’équipe Sportall est très fière de ce partenariat avec la plus grande fédération sportive française » précise Thierry Boudard, Président Directeur Général de Sportall, dans un communiqué.

« La FFF a choisi cette nouvelle collaboration avec un acteur innovant et dynamique afin d’offrir de nouvelles perspectives à un championnat de plus en plus attractif. Nos clubs de l’élite constituent une belle vitrine du Futsal français et l’application Futsal Zone, avec son offre globale dédiée aux fans et aux clubs, contribuera à l’essor d’une discipline que la FFF continue d’accompagner largement dans son développement. » ajoute Philippe Lafrique, membre du Comex FFF en charge du Futsal.

En lançant une nouvelle chaîne digitale thématique à un sport, Sportall confirme son modèle et sa volonté de répondre à une demande concernant des sports moins populaires ou de niche. Cette année, la société française a notamment lancé une chaîne dédiée à l’athlétisme.