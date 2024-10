BON PLAN : Comment regarder la Ligue 1 sur DAZN à la TV et en streaming ?

Depuis le 16 août dernier, la Ligue 1 McDonald’s, l’élite du football français, a repris ses droits sur DAZN, le nouveau diffuseur.

Les 18 meilleurs clubs de l’Hexagone ont retrouvé le chemin de la compétition pour se lancer dans un marathon de 34 journées qui s’avère des plus passionnants.

Vainqueur des trois dernières éditions, le Paris Saint-Germain sera-t-il capable de conserver son titre, sans sa star Kylian Mbappe, transférée au Real Madrid ? L’aventure est à suivre sur DAZN.

Pour débuter votre aventure dans les meilleures conditions et découvrir la plateforme, DAZN vient de lancer une offre d’essai gratuite pendant 7 jours (L’abonnement ne vous sera pas facturé si vous l’annulez pendant la période d’essai

Qui est DAZN, la plateforme de streaming sportif ?

Créé en 2015 en Angleterre, DAZN est un service de streaming de sport qui diffuse des événements du monde entier, en direct et à la demande (NFL, la Premier League en Angleterre et la Serie A en Italie). Le service anglais DAZN est aujourd’hui présent dans plus de 200 pays.

Pourquoi DAZN ? L’étymologie provient de sa prononciation. En énonçant rapidement chaque lettre, on obtient “Da Zone ou Deu Zone” en français, soit « The Zone” en anglais, c’est-à-dire “l’endroit” où il faut être. Et cet endroit, c’est DAZN.

Autoproclamé le Netflix du sport, DAZN a été fondé par le milliardaire Leonard Blavatnik, un homme d’affaires américain, également à la tête de Warner Music et Deezer. D’abord spécialisée dans la boxe et les sports de combat, la plateforme de streaming multiplie depuis les acquisitions pour diversifier son catalogue (diffusion de la NFL, football).

Elle vient de s’octroyer une grande partie des droits de la Ligue 1 McDonald’s jusqu’en 2029 en partage avec Bein Sport (8 matchs par journée, le samedi et le dimanche) pour 400 millions d’euros par saison. Pour suivre le Championnat français en direct, ça se passe désormais sur DAZN.

Comment s’abonner à DAZN en France ?

Le moyen le plus simple pour souscrire à DAZN est de passer directement par le site officiel du service.

Cependant, il est également possible de rejoindre DAZN en quelques clics via d’autres intermédiaires. Si vous possédez MyCanal ou RMC Sport, il est possible d’y ajouter les contenus DAZN en s’abonnant directement depuis ces applications.

Enfin, l’autre possibilité est de s’abonner directement via sa box Internet :

La plateforme anglaise a passé des accords de distribution avec les opérateurs Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free pour accéder à leur chaîne via la box. S’abonner directement sur sa TV est également un moyen rapide et efficace pour suivre les matchs de son équipe préférée.

Où regarder la Ligue 1 sur DAZN ?

Une fois abonné, vous pouvez télécharger l’application DAZN sur vos appareils (TV, tablette, smartphone, ordinateur) et suivre en direct et à la demande tous vos programmes préférés.

Il est également possible de regarder DAZN via l’application MyCanal (sur Android ou Apple). Il faut pour cela souscrire à l’option DAZN pour voir les matchs de L1 via son abonnement Canal.

Les tarifs des abonnements DAZN

DAZN propose plusieurs bouquets différents à l’achat :

La première offre est Super Sports, elle vous permet de suivre 1 match de Ligue 1 par journée tout en vous donnant accès à d’autres programmes hébergés par DAZN tels que la Betclic Élite de basket. L’abonnement mensuel, pour cette offre, s’élève à 14,99 euros par mois avec un engagement d’un an ou à 19,99 euros par mois sans engagement. L’abonnement annuel à cette offre est de 164,99 euros pour 12 mois (résiliable à la fin de la période de 12 mois).

La seconde offre se nomme Unlimited et, comme son nom l’indique, elle donne accès à tous les programmes de la plateforme en illimité et donc à l’intégralité des matchs de Ligue 1 et de NFL. Son prix est de 29,99 euros par mois avec un engagement d’un an ou de 39,99 euros par mois, sans engagement. L’abonnement annuel est de 329,99 euros pour 12 mois.

Il est également possible de vous abonner à un bouquet Canal+ incluant DAZN France avec le Pack Canal+Sport à 25,99 euros par mois puis 39,99 euros avec un engagement de 24 mois.

Vous pouvez également rajouter des chaînes supplémentaires à votre abonnement, telles que le NFL Game Pass, FIBA Courtside 1891 ou des matchs à la carte, en accédant simplement à la section Mon compte.

Quels appareils sont compatibles avec DAZN ?

Les applications DAZN sont disponibles sur toutes les plateformes suivantes : Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV, Amazon Fire Stick, Amazon Fire Tablet, Android Phone & Tablet, iPhone & iPad, Android TV, LG, Smart TV, Panasonic Smart TV, Samsung Smart TV, Sony Smart TV, SmartCast.

Il suffit à chaque fois de télécharger et d’installer DAZN sur vos appareils avec vos codes confidentiels depuis le magasin d’applications.

Si votre télévision n’est pas compatible, vous pouvez également vous connecter depuis votre console de jeux. La PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S sont appropriées.

Enfin, vous pouvez aussi visionner DAZN France sans installer d’application, directement depuis le navigateur web de votre appareil via Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge et Apple Safari.

L’équipe des consultants et commentateurs DAZN

Le mercato n’a pas seulement été agité dans les clubs de Ligue 1 durant l’intersaison, mais également du côté des médias avec l’entrée en piste de DAZN. La plateforme s’est constituée une équipe complète pour vous décrypter et analyser au mieux les matchs du championnat français.

Du côté des présentateurs, elle compte sur les journalistes Smaïl Bouabdellah, Ambre Godillon, de l’humoriste Paul de Saint-Sernin, des chroniqueurs Walid Acherchour et Séverine Parlakou. Enfin, pour commenter les rencontres, DAZN a confié son micro à Julien Brun, Luigi Colange, Adrien Courouble, Hamza Rahmani, Emmanuel Moine et Bastien Rivron.

Calendrier de la saison 2024 / 2025 de Ligue 1

La Ligue de football professionnel a dévoilé le calendrier de la saison 2024/2025. Il est donc déjà l’heure de cocher les rendez-vous les plus importants et de profiter de ces rencontres sur DAZN.

Les plus grosses affiches à ne pas manquer

Lyon-Marseille le 22/09/24 en exclusivité sur DAZN

Marseille-PSG le 27/10/24 en exclusivité sur DAZN

Lens-Lille le 27/10/24 en exclusivité sur DAZN

Marseille-Monaco le 01/12/24 en exclusivité sur DAZN

Lyon-Saint-Etienne le 10/11/24 en exclusivité sur DAZN

Nantes -Rennes le 08/12/24 en exclusivité sur DAZN

PSG-Lyon le 15/12/24 en exclusivité sur DAZN

Monaco-PSG le 05/01/24 en exclusivité sur DAZN

PSG-Monaco le 09/02/25 en exclusivité sur DAZN

Lyon – PSG le 23/02/25 en exclusivité sur DAZN

PSG – OM le 16/03/25 en exclusivité sur DAZN