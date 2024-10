Interview : Fanatics Live rachète la plateforme de live shopping vidéo « Voggt » co-fondée par 3 français

Aujourd’hui, Fanatics Live a officialisé le rachat de la plateforme de live shopping vidéo Voggt fondée par 3 français en 2021.

Pour accompagner son développement en Europe sur le marché des « collectibles », l’américain Fanatics a donc décidé de faire l’acquisition du leader de la vente en direct d’objets et de cartes à collectionner sur le Vieux Continent. Voggt est notamment connue par les aficionados de carte Pokemon et Magic, une plateforme qui s’est positionnée ces derniers mois également sur les sneakers et autres objets et cartes de sport.

Afin d’en savoir plus sur ce rapprochement, nous avons pu nous entretenir avec Chris Lamontagne, Président de Fanatics Live et Quentin Lopes, CEO de Voggt.

« Nous sommes encore au tout début, cette industrie qui se développe aux Etats-Unis a de belles perspectives à l’échelle mondiale »

Outre l’activité merchandising et licensing qui a bâti le succès de Fanatics fondé par Michael Rubin, le groupe américain s’est lancé ces dernières années dans une large diversification afin devenir un poids lourd du sport business.

Ces dernières années, une branche betting (paris sportifs), une branche events et une branche « collectibles » ont donc été lancées. Sur la partie cartes à collectionner, Fanatics s’est offert la société Topps en 2022.

Ce rachat de Voggt vient confirmer l’intérêt du géant américain à s’implanter sur le territoire français et européen en misant sur ce mode de vente en direct vidéo. Un double enjeu qui visera à créer une véritable communauté et à faire du business sur une industrie de plusieurs milliards de dollars qui croît chaque année.

« Nous n’allons pas divulguer les détails de l’accord. Mais cette acquisition entre dans le cadre d’un plan de développement international de Fanatics. Nous sommes encore très centrés Etats-Unis mais si nous voulons être la première plateforme numérique de sport au monde, ça passe par des accords de ce type. » nous explique Chris Lamontagne, Président de Fanatics Live.

« Nous avons lancé Fanatics Live il y a un peu plus d’un an. Nous l’avons construit comme notre plateforme d’achat en direct. Le live shopping est un phénomène global et nous pensions que nous pouvions vraiment jouer un rôle. Nous nous concentrons sur les cartes à collectionner et les objets de collection. Nous avons créé cette entreprise en partant de zéro et un an après, la croissance est fulgurante. Les utilisateurs passent environ cinquante minutes par jour sur la plateforme pour suivre des directs. »

Two Worlds. One Passion. We’re bringing collectors together like never before… Fanatics Live and Voggt are joining forces to create a global community where sports and pop culture collide. From iconic sports cards to rare collectibles, fans across the USA and Europe are now… pic.twitter.com/yqsZnddUIg — Fanatics Live (@fanaticslive) October 3, 2024

La folie du live shopping version cartes de sport à collectionner (et revendre)

Depuis quelques années, le live shopping a semble-t-il le vent en poupe en e-commerce. Une technique de vente qui vient dépoussiérer le téléshopping avec une interaction en direct entre le vendeur et les potentiels acheteurs.

« Aujourd’hui, la combinaison du contenu et du commerce est réellement soutenue par ce sentiment de communauté. Sur Fanatics Live, nous avons un marché avec des vendeurs et des fans, comme la plateforme Voggt, c’est pourquoi se rapprochement avait du sens » ajoute Chris Lamontagne pour Sport Buzz Business. « Nous aidons le vendeur à se connecter avec le fan et nous prenons une commission sur la transaction. Beaucoup de vendeurs sont devenus des entrepreneurs en ligne. On peut par exemple acheter une carte en direct ou enchérir. » Une plateforme ouverte aux différentes cartes à collectionner, qu’elles soient éditées par Topps ou d’autres acteurs comme Panini, Upper Deck…

« Grâce à Fanatics, on pourra certainement proposer des lives de leurs partenaires, de leurs athlètes. Et ils adorent faire des lives, ils adorent créer du contenu ! Avec l’écosystème Fanatics,on va avoir je pense, des lives qui seront très drôles, très émotionnels et qui vont faire venir beaucoup de monde et qui vont créer beaucoup de nouveaux collectionneurs en Europe. » nous détaille Quentin Lopes, CEO de Voggt.

Un marché en pleine croissance donc qui intéresse de plus en plus le grand public et les fans de sport au sens large. Certains objets et cartes à collectionner se vendent et se revendent à plusieurs centaines de milliers de dollars. L’ancien journaliste d’ESPN spécialisé dans le sport business Darren Rovell a même lancé il y a quelques mois un site média spécialisé dans l’actualité des collectibles avec « cllct ». « Je pense que nous sommes encore au tout début, cette industrie qui se développe aux Etats-Unis a de belles perspectives à l’échelle mondiale. En France, vous avez des superstars comme Mbappé, Wembanyama ou encore Dupont… »

Car ce qui attire les acheteurs et les collectionneurs, ce sont bien les cartes des stars, de LeBron James à Shohei Ohtani, le joueur de baseball japonais des Los Angeles Dodgers. Et les fabricants le savent et n’hésitent pas dorénavant à signer des contrats exclusifs pour commercialiser des cartes à leur effigie. Et comme ce qui est rare est cher, les collections sont vendues en quantités limitées. En début d’année, LeBron James a ainsi signé un contrat exclusif avec Topps.

« Voggt, c’est à l’origine trois co-fondateurs, on a lancé l’entreprise il y a un peu plus de trois ans. Nous étions convaincu que le live commerce allait arriver en Europe. J’ai pu suivre l’émergence du live commerce de près car j’ai vécu en Chine… il fallait être les premiers en Europe. Après avoir lancé deux sociétés b2b, j’avais envie de créer une boite consumer. On a commencé par les cartes Pokémon avec dans un coin de notre esprit les cartes de sport. Ca a commencé à bien grossir et nous avons rencontré Fanatics. » nous explique Quentin Lopes, CEO de Voggt.

« On a réussi à créer une communauté d’environ 500 000 membres, essentiellement en France et en Allemagne. On a également une belle communauté en Belgique et nous allons revenir sur le marché anglais l’année prochaine. Trois ans, c’est peu, mais à la fois, c’est beaucoup pour une startup. On a chaque mois plus d’un millier de vendeurs qui profitent de la plateforme pour être connectés avec des fans. On a exactement le même produit que Fanatics Live, avec une plateforme technologique qui rend cette connexion et cette émotion possible entre des fans et des vendeurs. »

En rachetant Voggt, Fanatics Live fait donc le choix de miser sur un partenaire déjà bien implanté en Europe pour accélérer son développement plutôt que promouvoir son site américain chez nous, pour le moment. « Le boulot qu’on a fait avec les équipes de Voggt a permis de créer une communauté qui est en tout cas en France et en Allemagne, très connue parmi les initiés. C’est une belle marque dont nous sommes fiers. A court terme, on veut garder ce qui fonctionne. Évidemment, on veut profiter des assets et du fire power de Fanatics pour améliorer ce qui fonctionne. La marque Fanatics est en train de se développer en dehors des États Unis très rapidement et probablement que dans le futur on réfléchira à un rapprochement des 2 marques mais ça prend du temps et on a pas mal de belles choses à faire en attendant ».

« Cette année, nous avons signé un accord avec la Premier League, ce sera l’une des prochaines licences phares. Nous travaillons en étroite collaboration avec le Paris Saint-Germain, avec le Bayern Munich, avec Harry Kane. Nous avons de nombreux partenariats stratégiques en Europe. Avec Voggt, on réfléchi à comment bâtir sur l’incroyable travail réalisé par Quentin et ses équipes. Nous allons soutenir l’activité avec les atouts que nous disposons » ajoute Chris Lamontagne, Président de Fanatics Live.

Un des cartons de Fanatics Live est le « Live Breaks ». Des acheteurs en ligne achètent au hasard des packs, des « slots » et découvre au fur et à mesure de la vidéo leur gain.

A lire aussi