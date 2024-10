Alors que le président de la LFP a annoncé baisser son salaire de 30% pour soulager les caisses du football français, le Sénat a publié un communiqué pointant une baisse « en trompe-l’œil ».

Alors que le conseil d’administration de la LFP a décidé hier de baisser le salaire de son président Vincent Labrune, passant de 1,2 million d’euros par an à 840 000 euros par an, pour compenser les difficultés financières suite à l’échec de l’appel d’offres des droits télés de la Ligue 1, il n’aura pas fallu longtemps au Sénat pour réagir.

Quelques heures plus tard, dans la soirée du mercredi 2 octobre, le Sénat publie un communiqué mené par Laurent Lafon (président) et Michel Savin (rapporteur de la mission d’information sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football français), accusant Vincent Labrune d’une « diminution en trompe-l’œil appelée à grever durablement les recettes » de la Ligue.

« Les travaux menés par la mission d’information ont en effet permis de constater que l’augmentation du salaire du président de la LFP de 420 000€ à 1,2 M€ votée en septembre 2022 a été financée de 2022 à 2024 non pas sur le budget de la Ligue mais sur l’enveloppe d’honoraires définie au sein de l’apport d’1,5 Md€ versé par CVC dans le cadre de sa prise de participation dans la société commerciale. »

« La LFP, fait donc désormais porter, de manière pérenne, une charge supplémentaire de 420 000€ »

Comme le rappel L’Équipe, cette « enveloppe » s’élevait à 8,5 millions d’euros et était destiné aux banques et cabinets d’avocats qui ont conseillé la LFP dans l’opération avec CVC pour la création de la société commerciale. Or, de ces 8,5 millions, 4,5 ont été distribués sous forme de bonus à des cadres de la LFP et les 4 autres, à Vincent Labrune, servant à payer la hausse de salaire de 420 000€ à 1,2M€ pendant 2 ans (charges comprises).

« Cette augmentation salariale, qui n’avait donc pas vocation à perdurer au-delà de 2024, terme du mandat précédent du président de la LFP, fait donc désormais porter, de manière pérenne, une charge supplémentaire de 420 000€ sur les coûts de fonctionnement de la Ligue au moment où celle-ci devrait engager un plan d’économies. » conclut le communiqué du Sénat.

