Interview « Entreprendre dans le sport » : Remi Notta, fondateur de l’application Break Eat

Découvrez « Entreprendre dans le sport »,

notre rubrique consacrée aux jeunes entreprises

dans le secteur qui nous passionne

Passer commande aux buvettes dans les stades et les arènes est souvent une expérience frustrante et fastidieuse, en raison des longues files d’attente.

La mission de « Break Eat », une nouvelle application de click & collect, est de réinventer l’expérience client en facilitant les commandes durant les moments de forte affluence, comme les mi-temps lors d’événements sportifs ou culturels.

Pour en savoir plus sur la création de « Break Eat », nous avons posé quelques questions à Remi Notta, le fondateur de la société.

Sport Buzz Business : Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours avant de vous lancer ? Quand avez-vous créé la société ?

Remi Notta : Je m’appelle Remi Notta, j’ai 33 ans, originaire de Marseille, coach sportif de 2010 à 2015, ensuite parcours en téléréalité et en 2020, décidé de quitter la France pour aller vivre à Miami où j’exerçai le métier de coach sportif, puis je me suis orienté dans le relationnel, développement de la clientèle et gestion des cardes pour des groupes de restauration festifs à Travers Miami, Saint-tropez, Saint-Barthélemy. Fin d’année 2022, je décide de créer l’application. Break eat

Sport Buzz Business : Qui se cache derrière Break Eat ? Combien êtes-vous dans l’équipe ?

Remi Notta : Je suis actuellement le fondateur et PDG, je travaille actuellement avec une société de développement d’application et Une Personne au marketing.

« Le but de l’application Break Eat, et de pouvoir pré commander n’importe quel produit d’une buvette ou autre type de boutique lors d’un moment cours avec une forte affluence. Cela peut être limitant d’un évènement sportif, l’entracte d’une salle de spectacles ou concert »

Sport Buzz Business : Quel a été le déclic qui vous a poussé à créer votre propre entreprise dans le domaine du sport ( constat, motivation…) ?

Remi Notta : Après la constatation d’un gros problème, lors des mi-temps dans les stades, les arènes et salle des spectacles, avec la technologie et toutes les solutions possibles. Je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire.

Bien évidemment, en participant à des évènements aux USA, je me suis rendu compte qu’en France nous étions très en retard et que c’était le moment de tenter quelque chose dans ce domaine.

Ma motivation se traduit par le fait de construire un business qui répond à un problème, et surtout dans un domaine qui me plaît comme le sport avec une option de lieux gigantesque.

Sport Buzz Business : Pouvez-vous nous présenter Break Eat et sa proposition de valeur ?

Remi Notta : Le but de l’application Break Eat, et de pouvoir pré commander n’importe quel produit d’une buvette ou autre type de boutique lors d’un moment cours avec une forte affluence. Cela peut être limitant d’un évènement sportif, l’entracte d’une salle de spectacles ou concert, mais aussi la possibilité de mettre en place l’application dans la restauration d’entreprise pour le midi en proposant aussi des livraisons en bureau, il faut savoir que c’est le même schéma que les mi-temps il y a souvent du monde à midi à la cantine.

Le retrait se fait par un point de click and collecte, ou alors via une file prioritaire associée à une buvette traditionnelle.

Pour une version future, nous cherchons aussi à nous développer dans les parcs à thèmes.

Sport Buzz Business : À quel(s) problème(s) souhaitez-vous répondre avec votre entreprise ?

Remi Notta : L’attente lors des Mi-temps dans les évènements sportifs, culturel et restauration d’entreprise nous voulons vraiment nous spécialiser pour ces courts moments à forte affluence, notre objectif est d’éduquer toutes ces personnes de pré commander que ce soit une demi-heure ou des heures avant la rencontre ou le moment de rush

Sport Buzz Business : Qu’est-ce qui distingue votre entreprise des autres acteurs du marché ? Qui sont vos concurrents ?

Remi Notta : Actuellement, il n’existe pas d’applications de click and collect qui rassemble plusieurs lieux d’une même région, il existe bien évidemment des solutions de click and collecte via des QR code directement sur vos sièges, mais malheureusement aujourd’hui aucune communication ou marketing est faite à amont.

Notre objectif est de rassembler plusieurs lieux sur l’application pour que le client qui bosse dans La tour CMA CGM à Marseille et qui va au palais des sports à Marseille, au stade vélodrome ou la salle de spectacle Le SILO puisse profiter d’une même application.

Aujourd’hui, il existe de gros groupes comme Sodexo, Compass ou Elior, qui ont déjà développé des systèmes de caisse et autres options, regroupant tout un ensemble de solution jusqu’au click and collect.

Nous travaillons en parallèle sur la restauration d’entreprise nous cherchons à moderniser ce type d’application en proposant des rubriques bien-être, informations d’événements propres au siège, mais surtout facile et user- friendly, car toutes les applications proposées ne sont pas très conviviales, tout en proposant des tarifs en dessous de ce que les gros groupes proposent.

Sport Buzz Business : Comment Break Eat améliore-t-il l’expérience des amateurs ou des professionnels du sport ?

Remi Notta : En premier temps, amener au stade une solution innovante qui coûte beaucoup d’argent à la création, et que pas tous les stades en France ont la possibilité de financer, nous permettons de fluidifier les buvettes. Grâce à nos points de click and collecte, nous pouvons personnaliser l’application aux couleurs de l’équipe, mais aussi attirer plus de clients vers les buvettes, ce qui conclut d’un meilleur chiffre d’affaires et un meilleur ticket moyen grâce à l’affichage des produits digital.

Sport Buzz Business : Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes actuellement confronté dans le développement de votre entreprise ?

Remi Notta : le click and collecte dans les stades est un marché nouveau Ou bien évidemment chaque stade aimerait avoir sa solution, mais nous les sentons un peu réticent au fait que leur structure souvent ne soit pas moderne il y a de très nombreux stades en France, mais malheureusement l’infrastructure est un peu ancienne.

Nous devons donner confiance à tous ces secteurs de l’évènement pour leur montrer que notre solution fonctionne et que c’est le futur terme de solution et qu’un jour il faudra y aller.

Sport Buzz Business : Quel est le marché cible de Break Eat ?

Remi Notta : Grand Public, nous visons surtout les abonnés, car ce sont les personnes les plus récurrentes comment on peut dire que ça pourrait être les personnes les plus susceptibles d’utiliser l’application.

Sport Buzz Business : Quelles actions marketing et de communication allez-vous mettre en place pour vous faire connaître pour le grand public et également acteurs B2B (stades, arènes, salles de spectacles..) ?

Remi Notta : Pour le B2B, nous sommes énormément sur de la démarche par e-mail, sur les réseaux sociaux, mais aussi via mon Carnet d’adresses.

Nous voulons envoyer le paquet sur le marketing et communication. Pour moi. C’est la base et la clé du développement d’une start-up.

Distribution de flyers, Mascotte, comptoir de présentation à chaque évènement, affichage, animation mais aussi sur les réseaux sociaux avec la création de post vidéo / photo et jeux

Notre objectif est de s’implanter partout pour créer une forte notoriété.

Sport Buzz Business : Quel est le business model de Break Eat ?

Remi Notta : C’est très simple, notre force est de pouvoir installer l’application dans chaque lieu gratuitement. Le client paye 10 % du total de sa commande qui nous revient, comme une taxe de service.

Sport Buzz Business : Comment avez-vous débuté l’aventure Break Eat d’un point de vue financier ?

Par une levée de fonds de 100 000 euros + mes économies, aujourd’hui, créer une application, ça coûte beaucoup beaucoup d’argent.

Sport Buzz Business : Etes-vous à la recherche de fonds, de partenaires, de futurs collaborateurs?

Remi Notta : Bien évidemment, aujourd’hui, toujours à la recherche de partenaires et de futurs collaborateurs, la prochaine levée de fonds sera dans un second temps.

Sport Buzz Business : Quel est votre chiffre d’affaires que visez-vous d’ici 3-5 ans ?

Remi Notta : 10 à 20 millions d’euros en CA

Sport Buzz Business : Quelle est la meilleure expérience que vous avez vécue depuis le lancement de votre entreprise ?

Remi Notta : Lorsque je présente mon application, dans des stades, des évènements ou des business man et que l’on me dise que mon application est super, qu’on me félicite, et que l’on me dise lâche pas, tu vas tout exploser