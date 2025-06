Cole Palmer devient ambassadeur Beats

Beats lance aujourd’hui le spot « Some Play, Others Glide », avec la star des Three Lions, Cole Palmer, marquant ses débuts officiels en tant qu’ambassadeur mondial de la marque.

S’inspirant de son surnom « Cold Palmer »- un hommage à sa faculté à résister à la pression sur les penaltys – le spot met en scène le joueur de Chelsea et de la sélection anglaise glissant avec aisance sur une patinoire, sur la musique « Your Sweet Love » de Lee Hazlewood, tout en portant son casque Beats Studio Pro. De quoi ravir ce milieu de terrain particulièrement technique et chirurgical face aux cages :

« La musique fait toujours partie de ma routine, c’est pourquoi c’est un honneur de rejoindre certains des plus grands noms du sport aux côtés de Beats. La célébration ‘cold’, c’est avant tout garder son sang-froid et sa confiance sur le terrain comme en dehors. C’était amusant de faire ça avec Beats. »

Dans les faits, Cole Palmer rejoint Lamine Yamal et Kobbie Mainoo – annoncés comme ambassadeurs en mai – aux côtés d’Erling Haaland, Lionel Messi ou encore LeBron James.