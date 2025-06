Pour faire monter la ferveur autour de la finale de la Ligue des Champions – brillamment remportée samedi face à l’Inter Milan – le Paris Saint-Germain a organisé la semaine dernière avec son partenaire, Qatar Airways, le tournage d’une vidéo assez inédite sur le toit du Parc des Princes.

Le pianiste Aurélien Froissart – 11 millions d’abonnés sur ses réseaux sociaux et auteur de la troisième vidéo la plus vue sur Instagram – a en effet joué sa propre version musicale du célèbre chant « Tous ensemble on chantera » des supporters parisiens. Mais pas n’importe où, puisque l’artiste a brillé au lever du soleil sur le toit de la mythique enceinte du club de la capitale.

Pour information, c’est l’une des premières fois qu’un piano est monté sur le toit d’un stade de football.

La vidéo

