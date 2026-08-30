Depuis le début de la saison 2026-2027, le paysage audiovisuel du championnat de France s’est considérablement simplifié. Ligue 1+ diffuse désormais l’intégralité des rencontres, mais plusieurs solutions existent pour s’abonner et regarder les matchs à la télévision ou en streaming.

Après plusieurs saisons marquées par la multiplication des diffuseurs et des abonnements, les supporters de football français disposent désormais d’un point d’entrée unique pour suivre leur championnat.

Pour la saison 2026-2027, Ligue 1+ diffuse 100 % de la Ligue 1 McDonald’s en direct et en exclusivité, soit les neuf rencontres de chacune des 34 journées du championnat.

La plateforme lancée par la Ligue de Football Professionnel (LFP) devient donc incontournable pour regarder le PSG, l’OM, l’OL, Monaco, Lille, Lens et l’ensemble des clubs de Ligue 1.

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Où regarder la Ligue 1 en 2026 ?

Pour regarder tous les matchs de Ligue 1 en 2026, il faut avoir accès à Ligue 1+.

La chaîne est cependant distribuée de nombreuses manières. Il est possible de s’abonner directement à la plateforme officielle Ligue 1+, mais aussi d’y accéder depuis différents opérateurs et services de streaming.

Ligue 1+ est notamment disponible chez les opérateurs:

Orange : canal 53 ;

Bouygues Telecom : canal 57 ;

SFR : canal 118 ;

Free : canal 37 ;

Les plateformes de streaming

DAZN ( la meilleure offre plus d’infos ) ;

) ; Prime Video ;

Molotov ;

L’Équipe ;

OneFootball.

La LFP propose également son propre service OTT, accessible notamment sur ordinateur, smartphone, tablette, Smart TV et différents appareils connectés.

Le consommateur peut donc choisir son distributeur en fonction de ses équipements et des autres services auxquels il est déjà abonné.

Combien coûte Ligue 1+ pour regarder la Ligue 1 ?

Plusieurs formules sont proposées pour accéder à Ligue 1+ pendant la saison 2026-2027.

L’abonnement classique Pass Ligue 1 coûte 19,99 euros par mois avec un engagement de 12 mois et permet deux connexions simultanées.

Une formule sans engagement est proposée à 24,99 euros par mois, également avec deux écrans.

Pour les moins de 26 ans, le tarif descend à 11,99 euros par mois sans engagement, avec un écran.

Un Pass Mobile est également commercialisé à 19,99 euros par mois sans engagement, tandis qu’il est possible de régler directement une année d’abonnement pour 199 euros.

À l’occasion du lancement de la saison, une offre promotionnelle permet par ailleurs aux nouveaux abonnés de payer 14,99 euros par mois pendant les trois premiers mois, puis 19,99 euros par mois, avec un engagement total de 12 mois. Cette offre est annoncée jusqu’au 6 septembre 2026.

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DAZN + Ligue 1+ : la meilleure offre pour les fans de football ?

Pour les amateurs de football qui ne veulent pas se limiter au championnat de France, l’offre DAZN + Ligue 1+ apparaît comme la meilleure offre pour la saison 2026-2027. Jusqu’au 6 septembre 2026, le bundle est proposé à 14,99 € par mois pendant trois mois, puis 22,99 € par mois pendant neuf mois, avec un engagement de 12 mois et deux connexions simultanées.

À titre de comparaison, Ligue 1+ seule est proposée au même tarif promotionnel pendant les trois premiers mois, puis à 19,99 € par mois. Pour seulement 3 € supplémentaires par mois à partir du quatrième mois, l’abonné profite donc de 100 % de la Ligue 1 via Ligue 1+, mais également du catalogue DAZN (Liga, Serie A…) et de nombreuses autres compétitions sportives. Une différence de prix limitée qui rend le bundle particulièrement pertinent pour ceux qui souhaitent regarder la Ligue 1 tout en profitant d’une offre sportive plus large sur une seule plateforme.

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Que diffuse Ligue 1+ en plus de la Ligue 1 ?

L’offre ne se limite pas aux rencontres du championnat.

Ligue 1+ propose également 100 % de la Ligue 3 Betclic, anciennement National, ainsi que différents programmes consacrés au football français.

La plateforme développe en parallèle des magazines, documentaires, replays, contenus autour des clubs et émissions accompagnant les journées de championnat.

L’objectif de la LFP est ainsi de transformer progressivement Ligue 1+ en plateforme globale consacrée au football professionnel français, au-delà des seuls 90 minutes de chaque rencontre.

Quelle solution choisir pour regarder la Ligue 1 en 2026 ?

Pour un supporter souhaitant uniquement accéder au championnat de France, l’abonnement direct à Ligue 1+ constitue la solution la plus simple.

Les utilisateurs déjà équipés d’une box Orange, Free, SFR ou Bouygues Telecom peuvent privilégier leur opérateur pour conserver une expérience TV traditionnelle.

DAZN peut davantage intéresser les gros consommateurs de sport et de football international, tandis que Prime Video permet de centraliser l’abonnement dans l’écosystème Amazon.

Le contenu essentiel reste cependant identique : quelle que soit la porte d’entrée choisie, Ligue 1+ est désormais la maison de l’intégralité de la Ligue 1 pour la saison 2026-2027.

Ce soir, Monaco reçoit l’OM pour une affiche de Ligue 1. Retrouvez toutes les informations pour regarder Monaco – OM à la TV et en streaming,

Pour comparer plus précisément les différentes offres, tarifs et plateformes disponibles cette saison, retrouvez notre guide complet : toutes les offres pour regarder la Ligue 1 en 2026-2027

Et pour les amateurs de ballon ovale, le Top 14 a lui aussi repris ses habitudes sur les écrans. Chaînes, horaires, programmation et dispositif TV : découvrez également comment regarder le Top 14 à la TV lors de la saison 2026-2027.