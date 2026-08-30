Sur quelles chaînes regarder le TOP 14 cette saison ? Pour l’exercice 2026-2027, CANAL+ reste le diffuseur incontournable du championnat de France de rugby. Chaînes, horaires, streaming et calendrier : voici ce qu’il faut savoir pour suivre les matchs.

Où regarder le TOP 14 en 2026-2027 ?

Pour regarder le TOP 14 en direct à la télévision en France lors de la saison 2026-2027, il faudra une nouvelle fois se tourner vers CANAL+.

Le groupe audiovisuel détient les droits exclusifs du championnat pour la période allant de 2023-2024 à 2026-2027. L’accord conclu avec la Ligue Nationale de Rugby (LNR) représente 454,4 millions d’euros sur quatre saisons, soit 113,6 M€ par saison en moyenne.

CANAL+ a par ailleurs déjà sécurisé l’avenir : le groupe a renouvelé les droits du TOP 14 et de la PRO D2 jusqu’à la fin de la saison 2031-2032.

Sur quelles chaînes regarder les matchs du TOP 14 ?

La couverture du championnat s’articule autour des différentes chaînes de CANAL+.

La grille communiquée par la LNR prévoit notamment deux affiches en prime time sur CANAL+, le samedi soir et le dimanche soir. Un autre match est proposé le samedi après-midi sur CANAL+SPORT.

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Le reste de la journée s’organise autour du multiplex de CANAL+, les rencontres étant disponibles en intégralité via CANAL+ LIVE.

Le dispositif type est donc le suivant :

Samedi 14h30 : un match sur CANAL+SPORT

un match sur CANAL+SPORT Samedi 16h35 : multiplex sur CANAL+, avec les matchs en intégralité sur CANAL+ LIVE

multiplex sur CANAL+, avec les matchs en intégralité sur CANAL+ LIVE Samedi 21h : une affiche en prime time sur CANAL+

une affiche en prime time sur CANAL+ Dimanche 21h05 : la grande affiche du dimanche sur CANAL+

Les horaires précis peuvent naturellement évoluer en fonction de la programmation de chaque journée.

Comment regarder le TOP 14 en streaming ?

Les abonnés CANAL+ peuvent également suivre les rencontres via le service myCANAL disponible sur ordinateur, smartphone, tablette et appareils compatibles.

Le choix de l’abonnement nécessaire dépend de l’offre CANAL+ souscrite et des chaînes incluses dans celle-ci.

Quel abonnement CANAL+ pour regarder le TOP 14 ?

Pour suivre le TOP 14 en 2026-2027, plusieurs offres CANAL+ sont proposées selon le nombre de rencontres que le téléspectateur souhaite regarder. L’abonnement CANAL+, proposé à partir de 19,99 € par mois au moment de la publication, permet notamment d’accéder à deux affiches de TOP 14 par journée, ainsi qu’au Multirugby.

Pour regarder l’intégralité des matchs du TOP 14, il faut en revanche se tourner vers une formule comprenant l’ensemble des chaînes sportives nécessaires. L’offre CANAL+ SPORT, affichée à partir de 29,99 € par mois selon les conditions et promotions en vigueur, donne accès à 100 % du TOP 14, diffusé sur CANAL+, CANAL+ SPORT et les chaînes CANAL+ LIVE. L’offre CANAL+ LA TOTALE permet également de suivre l’intégralité de la compétition.

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Le Canal Rugby Club toujours au rendez-vous

Au-delà des rencontres, CANAL+ continue de miser sur ses programmes consacrés au rugby.

Le Canal Rugby Club accompagne notamment les grandes affiches du week-end. La LNR annonce une diffusion en clair sur CANAL+ le samedi et le dimanche autour des rencontres.

Une exposition importante pour la compétition mais également pour ses clubs, joueurs, sponsors et partenaires.

Quand débute le TOP 14 2026-2027 ?

La première journée du championnat est programmée le samedi 5 septembre 2026.

Et quelques affiches intéressantes seront proposées dès le lancement avec notamment Stade Rochelais – Stade Toulousain, Union Bordeaux-Bègles – Racing 92 et Aviron Bayonnais – RC Toulon. Le RC Vannes effectuera également son retour dans l’élite avec un déplacement à Castres.

La saison régulière prendra fin lors du week-end du 5 juin 2027.

Les barrages sont programmés le week-end du 12 juin, avant les demi-finales à Bordeaux le week-end du 19 juin.

La Finale du TOP 14 2027 se disputera le 26 juin 2027 au Stade de France.

Pour ne manquer aucune rencontre, les amateurs de rugby peuvent également consulter RugbyZap. Le site propose un programme TV rugby complet et régulièrement actualisé, avec les dates, horaires et chaînes de diffusion des matchs du TOP 14, de la PRO D2, des Coupes d’Europe et des principales compétitions internationales.

CANAL+ et le TOP 14, un partenariat stratégique

Au-delà de la simple question « où regarder le TOP 14 ? », la relation entre CANAL+ et le rugby professionnel constitue un enjeu économique majeur.

Pour le cycle actuel 2023-2027, les droits du TOP 14 représentent 113,6 millions d’euros par saison en moyenne. Pour le prochain cycle, CANAL+ a également remporté l’intégralité des lots concernant le TOP 14 et la PRO D2.

Sur la période 2027-2032, l’ensemble représente 696,8 millions d’euros sur cinq saisons, soit 139,4 M€ par saison pour les deux compétitions. Les droits du seul TOP 14 atteindront en moyenne 128,7 M€ par saison, en progression de 13,3 % par rapport au cycle actuel.

Un investissement qui confirme la place stratégique du rugby dans l’offre sportive de CANAL+.

Et l’audience est au rendez-vous : selon la LNR, les rencontres du dimanche soir ont attiré en moyenne 683 000 téléspectateurs sur CANAL+ lors de la saison 2025-2026, soit une progression de 15,4 % sur un an.

TOP 14 2026-2027 – Les informations à retenir

Diffuseur TV : CANAL+

Streaming : mycanal

Début de la saison : 5 septembre 2026

Fin de la saison régulière : week-end du 5 juin 2027

Demi-finales : week-end du 19 juin 2027 à Bordeaux

Finale : 26 juin 2027 au Stade de France

Droits TV actuels : 113,6 M€ par saison en moyenne pour le TOP 14

Prochain cycle : CANAL+ conserve les droits jusqu’en 2031-2032