Google Cloud étend son partenariat avec l’Atlético de Madrid en devenant le partenaire officiel en cybersécurité des équipes féminine et masculine.

Leur priorité est de protéger les données sensibles et de garantir l’intégrité des opérations numériques, y compris la sécurité de la vaste communauté de supporters madrilènes. Cela équivaut également à appliquer les meilleures pratiques de sensibilisation et de résilience en matière de cybersécurité. Le but ? Améliorer parallèlement chaque interaction des joueurs, employés et supporters avec le club et le football en général.

Résultat, le club d’Antoine Griezmann a adopté la solution Backup and Disaster Recovery, le service de sauvegarde et de reprise après sinistre de Google Cloud pour renforcer la protection des données opérationnelles et des informations des fans. Ce service – qui chiffre automatiquement les données au repos – garantit que les systèmes et les informations critiques restent protégés et que les opérations puissent être rapidement restaurées en cas de perturbation.

Une menace à 360 degrés

Fuites de données et protection des informations des fans : Avec d’importants volumes de données personnelles, y compris des informations de paiement et des préférences, les clubs doivent appliquer des mesures de protection rigoureuses pour se conformer au RGPD et prévenir l’usurpation d’identité ou la fraude.

Attaques par ransomware : Une cyberattaque pourrait paralyser des opérations critiques telles que la billetterie, le merchandising et l’analyse des performances, notamment lors des semaines de matchs décisifs.

Sécurité du site web et des applications mobiles : Les plateformes numériques étant essentielles à l’engagement des supporters, leur protection contre les défigurations et les attaques DDoS est primordiale.

Phishing et ingénierie sociale : Les joueurs, le personnel et même les supporters sont des cibles potentielles d’attaques de phishing visant à voler des identifiants et des informations financières.

La déclaration