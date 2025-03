Dans la continuité de leur partenariat signé en janvier 2022, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France (CMA IDF), la Ligue Île-de-France de Rugby (LIFR) et le fabricant made in France d’équipements sportifs, textiles et accessoires, MIA France, organisent la 3e édition du Trophée mixte du CFA de la CMA IDF. Le tout, avec le soutien de la Caisse d’Epargne IDF.

Une centaine de joueurs et joueuses, accompagnés de nombreux supporters – apprentis de neuf centres de formation d’apprentis (CFA) franciliens – sont donc attendus à Courbevoie, le 10 avril prochain, pour une journée dédiée au ballon ovale. En parallèle, plusieurs concours viendront enrichir l’événement.

Cette compétition est l’occasion de promouvoir une forme de rugby accessible à tous : le rugby à 5 connu également sous le nom de Touch Rugby. Cette variante du rugby permet en effet au plus grand nombre d’accéder à un rugby limitant largement les blessures puisque les chocs et les placage sont prohibés. Autre particularité du Touch Rugby, ce dernier se joue aussi en équipes mixtes comme c’est le cas pour ce Trophée.

Dans les faits, cet événement réunit des jeunes sportifs venant de Versailles, Mantes la Jolie, Meaux, Montereau, Paris, Cergy, Eaubonne, Villiers-le-Bel et Saint-Maur. L’ensemble des départements franciliens sont ainsi représentés. Les équipes s’affronteront d’abord en tournoi par poules, avant de se disputer les demi-finales et la grande finale.

En complément du tournoi sportif, un challenge créatif est organisé pour mettre en avant les différents savoir-faire des apprentis qui ont travaillé sur la création des designs des maillots des équipes.