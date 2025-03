Le Français Babolat devient partenaire officiel de l’académie de Juan Carlos Ferrero. Cette collaboration porte sur le tennis (raquettes, cordages, bagagerie), mais aussi sur le padel (raquettes, cordages, bagagerie, chaussure et textile).

Dans les faits, l’académie, située à Villena en Espagne, s’étend sur 120 000 m². Cette dernière compte 26 courts de tennis, 8 pistes de padel et accueille 80 joueurs professionnels tout au long de l’année.

Pour la marque française et son président Eric Babolat, cette collaboration s’imposait d’elle-même : « Ce partenariat s’inscrit naturellement dans la continuité des liens que nous entretenons déjà avec Juan Carlos Ferrero à travers l’un de nos joueurs, Carlos Alcaraz. Nous sommes heureux de l’accueillir dans la famille Babolat, ainsi que son académie sur le tennis et le padel », se félicite ainsi l’intéressé.

De son côté, le lauréat de Roland-Garros 2003 a insisté sur la fierté d’associer son académie à une marque aussi prestigieuse et reconnue que Babolat. « Son expérience est immense avec ses 150 d’existence. C’est une marque en laquelle on peut avoir confiance. Ce partenariat a donc été pour nous un choix facile et naturel. »