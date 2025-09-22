Pour la saison 2025-2026, la Betclic Elite reste entièrement diffusée sur DAZN, qui renforce ses investissements pour promouvoir le basket français avec une couverture innovante, événementielle et une offre commerciale attractive.

En partenariat avec la Ligue Nationale de Basket, DAZN propose une programmation enrichie et une couverture dynamique, comprenant :

Quatre grands directs hebdomadaires (vendredi 20h30, samedi 20h30, dimanche 16h30 et 19h) avec une équipe DAZN sur le terrain pour les plus belles affiches.

Un multiplex le samedi dès 18h, avec des matchs décalés toutes les 10 minutes pour suivre chaque moment clé, animé par Max Le Liard et Pape-Philippe Amagou, et bientôt enrichi d’une FanZone interactive.

Un magazine hebdomadaire “Super Monday DAZN”, dès le 22 septembre, avec Chloé Westelynck et Stephen Brun pour analyser l’actualité et les enjeux de la saison.

Les temps forts de la saison sur DAZN

DAZN diffusera également les événements majeurs :

SuperCoupe

All Star Game

Leaders Cup

Young Star Game

En plus, les fans auront accès à l’intégralité des matchs de la Liga ACB Endesa (Ligue Espagnole).

Une équipe éditoriale de premier plan

DAZN s’appuie sur des experts pour animer cette saison : Stephen Brun, voix emblématique des grandes affiches et du Super Monday DAZN. Pape-Philippe Amagou, aux commentaires du multiplex. Ils sont accompagnés des journalistes Chloé Westelynck, Erwann Abautret, Max Le Liard et Clément Halberstadt.

Partenariat stratégique avec la chaîne L’Équipe

Pour maximiser l’exposition de la Betclic Elite, DAZN et la chaîne L’Équipe codiffuseront : Le match du dimanche à 19h, en clair sur les deux plateformes. Le All Star Game, ainsi qu’un quart de finale, une demi-finale et la finale de la Leaders Cup.

Offre spéciale dès 9,99€/mois pour le meilleur du basket français, européen et tous les contenus DAZN

DAZN lance une offre inédite à 9,99€/ mois avec engagement 12 mois (14,99€ sans engagement) qui donne accès à l’intégralité de la Betclic ELITE et de l’offre basket de DAZN mais aussi à tous les contenus de la plateforme :

100% du football italien en exclusivité (Serie A, Coupe d’Italie et Supercoppa Italiana)

Les plus belles affiches de l’Eredivisie, le championnat des Pays-Bas, en exclusivité

Les plus beaux matches de la Roshn Saudi League

les plus grands combats de boxe, MMA et kickboxing

le LIV Golf

et bien plus encore…

