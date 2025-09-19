Puma et le Stade de Reims dévoilent le maillot Third 2025-26, un bel hommage au patrimoine rémois, à son artisanat et à son savoir-faire unique.

Ce maillot noir, orné de détails dorés au col et aux manches, arbore un motif graphique évoquant les vitraux emblématiques de la Cathédrale de Reims. Ce design célèbre la précision, la créativité et la patience des artisans vitraillistes, tout en incarnant l’élégance et l’ancrage territorial du club, profondément lié à l’histoire de la Cité des Sacres.

Une campagne ancrée dans l’atelier Simon Marq

Pour mettre en valeur ce maillot, les joueurs du Stade de Reims ont visité l’atelier Simon Marq, gardien d’un savoir-faire vitrailliste vieux de quatre siècles. Ils y ont exploré les techniques artisanales, les jeux de lumière et les couleurs, avant de réaliser un shooting dans la nef de la Cathédrale, avec ses vitraux comme décor, renforçant la symbolique de cette tunique.

Technologie et durabilité

Conçu avec la technologie RE:FIBRE, ce maillot utilise au moins 95 % de déchets textiles recyclés, offrant une solution durable sans compromis sur la qualité. La technologie dry-CELL garantit une régulation thermique optimale pour un confort et une respirabilité accrus.

Le maillot Third est disponible dès maintenant à la boutique du stade Auguste Delaune, sur la boutique en ligne du club et sur Puma.com.

