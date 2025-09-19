Le 7 septembre dernier, Gentle Mates a remporté l’un des titres les plus convoités de la scène esport : les FNCS Global Championship sur Fortnite, véritable championnat du monde du jeu d’Epic Games. Grâce à leur succès, les trois vainqueurs – Swizzy, Merstach (Gentle Mates) et Queasy (Twisted Minds) – se sont partagés la très belle somme de 450.000 dollars.

ON EST CHAMPIONS DU MONDE !!! #M8WIN Merstach et SwizzY viennent de gagner les FNCS Global Championship pic.twitter.com/aVqDgdtx7E — Gentle Mates (@gentlemates) September 7, 2025

Mais au-delà de la performance sportive, le club créé par Squeezie, Gotaga et Brawks a su transformer cet événement en une vitrine de ses activations marketing et de son écosystème de partenaires.

Réunis à Lyon pour vivre la finale dans une ambiance festive, les sponsors du club n’étaient pas en coulisses, mais bien au cœur de l’expérience. Le week-end avait commencé dès le samedi matin avec un bus affrété par Visa Premier pour permettre à des fans parisiens de rejoindre l’événement. Une initiative qui reflète la volonté du club de rapprocher sa communauté de l’esport de haut niveau.

Une Alpine aux couleurs du club

Devant l’arène, une Alpine A110 entièrement personnalisée aux couleurs de Gentle Mates attirait les regards, tandis qu’à l’intérieur, un pop-up store animé par une ambiance sonore Lofi Girl accueillait les visiteurs. Sur place, les fans pouvaient tester du matériel Razer et TCL, jouer à Fortnite ou envoyer des messages de soutien aux joueurs.

L’expérience était complétée par des meet-and-greets organisés par les sponsors, offrant des moments d’échange avec les joueurs et les dirigeants du club. Volvic Juicy et ALDI France ont quant à eux assuré la dimension conviviale avec boissons et collations pour les supporters.

Exemple de monétisation maîtrisée

« Nous sommes plus que reconnaissants de l’implication de nos partenaires pendant cette compétition grâce à qui nous avons eu les meilleures conditions possibles pour vivre un week-end de folie auprès d’une communauté esport plus vivante que jamais », écrit le club esport sur LinkedIn.

En remerciant publiquement ses partenaires, Gentle Mates met en lumière un modèle de collaboration sponsor-club orienté expérience et communauté. Un exemple inspirant de monétisation maîtrisée dans l’esport français.

