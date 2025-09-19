Le rendez-vous est pris : le 7 octobre prochain, la Maison de la Radio et de la Musique accueillera la 4e édition de Demain le Sport, événement devenu incontournable pour tous les acteurs du sport et de ses industries. Porté par L’Équipe, France Télévisions et Radio France, avec le soutien de la Matmut et Actual, ce grand temps fort du sport business revient avec une ambition renouvelée : offrir un nouveau souffle au secteur, au-delà de l’élan olympique de 2024.

Plus de 20 séquences et 70 intervenants

Gratuite et ouverte à tous, cette journée s’articulera autour de plus de 20 séquences, 70 intervenants et 6 grandes thématiques au cœur des enjeux contemporains : économie, environnement, inclusion, médias, santé et transmission. Tables rondes, masterclass et ateliers rythmeront les échanges, dans des lieux emblématiques comme le Studio 104 ou les Foyers F et C, tandis que l’Agora vibrera au rythme des animations.

Des figures du sport inspirantes, comme Blaise Matuidi, Romane Dicko ou Alexis Hanquinquant, viendront partager leur vision du sport de demain, entre responsabilité sociétale, performance et innovation. L’événement bénéficiera d’une forte visibilité médiatique, toutes les chaînes du groupe organisateur étant mobilisées pour relayer les temps forts de la journée.

️ Rendez-vous le 7 octobre pour la 4e édition de #DemainLeSport : une journée d’échanges et de réflexions autour de l’avenir du sport avec le thème « Un Nouveau Souffle ». Au programme : tables rondes, conférences et ateliers aux côtés de sportifs et de jeunes médaillés, de… pic.twitter.com/gOnKTH1jH5 — Radio France (@radiofrance) September 3, 2025

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur le site de l’événement, avec deux créneaux disponibles : 9h30-13h ou 14h-19h. L’occasion, pour les professionnels du marketing sportif comme pour le grand public, de s’immerger dans un écosystème en pleine mutation.

À lire aussi : Endemol France lance la société « 4-3-3 Production » avec Blaise Matuidi et Charles Villeneuve