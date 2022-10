Endemol France lance la société « 4-3-3 Production » avec Blaise Matuidi et Charles Villeneuve

Aujourd’hui, la société de production Endemol France a annoncé la création d’une nouvelle société baptisée « 4-3-3 Production » avec Blaise Matuidi et Charles Villeneuve.

« Nous travaillons actuellement sur le développement de formats inédits et innovants qui devraient séduire toutes les générations adeptes du ballon rond. Après l’annonce en février dernier de la création de Yasuke Production avec Teddy Riner, 4-3-3 Production marque l’ambition d’ Endemol France de devenir un acteur majeur dans la production de contenus liés au football » précise Jean

Louis Blot, Président d’ Endemol France, dans un communiqué. « S’associer à des champions dans leur domaine et mettre en commun nos expertises et nos savoir faire est essentiel pour se positionner dans cet univers sportif »

« C’est une grande joie pour moi que de me lancer dans cette entreprise aux côtés d’ Endemol France, dont le savoir faire en matière de production audiovisuelle n’est plus à prouver. » ajoute Blaise Matuidi. « J’ai envie de faire découvrir les multiples facettes de l’univers du football à travers des programmes et des contenus inédits et originaux. Je suis devenu entrepreneur depuis plusieurs années dans divers secteurs. C’est pourquoi je suis profondément convaincu que ce projet, auquel j’ai tout de suite adhéré, me fournira l’opportunité de transmettre ma passion pour le football au plus grand nombre et de promouvoir les valeurs de générosité, d’engagement et d’altruisme auxquelles je crois ».

