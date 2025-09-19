Depuis quelques années, les fléchettes connaissent une ascension fulgurante en France, surfant sur la vague du succès déjà bien établie dans les pays anglo-saxons. Popularisé par la Professional Darts Corporation (PDC), les darts séduisent de plus en plus de spectateurs et de joueurs dans l’Hexagone.

La discipline a franchi un cap avec la médiatisation croissante des compétitions internationales et l’émergence de figures françaises comme Thibault Tricole, le N°1 français et 64ème joueur mondial.

Les audiences TV progressent et le sponsoring suit cette dynamique, comme le démontre la montée en puissance des partenariats autour des grands événements, à l’image du Championnat du monde de fléchettes qui a atteint un sponsoring de 4,57 M$.

Dans ce contexte, l’agence Playground organise un événement inédit : le WINAMAX French Darts Festival, qui se tiendra au Parc des Expositions de Caen du 5 au 7 décembre 2025, marquant une grande première pour la discipline dans l’Hexagone.

L’événement alliera spectacle, sport et culture populaire, avec en point d’orgue la soirée du samedi soir où Thibault Tricole, figure emblématique des darts français, affrontera des amateurs et trois stars mondiales avec l’ambition de rassembler plus de 5 000 spectateurs.

Pour comprendre les coulisses de cet événement et ses enjeux, Sport Buzz Business a échangé avec Pierre Cormier, Directeur Conseil chez Playground, l’agence organisatrice et Nabil Dziri-Djemil, Responsable Sponsoring et Partenariats chez Winamax,

Dans cet entretien, ils reviennent sur la genèse du festival, la stratégie mise en place pour faire émerger cet événement et leur vision du développement des fléchettes en France.



Pour commencer, comment est née l’idée d’organiser le tout premier festival de fléchettes en France ?

Pierre : Playground est une agence événementielle qui cherche à développer de nouveaux concepts. Après un brainstorming, plusieurs pistes de travail se sont présentées à nous et l’idée d’organiser un événement de darts a retenu notre attention compte tenu du caractère sportif et populaire des fléchettes. L’objectif était également de pouvoir mettre en avant le savoir-faire de l’agence : accueil du public, gestion opérationnelle, remplissage de salles, ambiance, festivité, sport-présentation, …

Dans la foulée, j’ai pris contact avec Thibault Tricole en octobre 2024 avec qui le “courant est passé immédiatement”. Il avait eu cette idée en tête depuis un moment mais ne savait pas comment la mettre en oeuvre. Il nous a fait confiance et m’a proposé de lui écrire un concept.

Après plusieurs échanges entre novembre 2024 et janvier 2025, on a validé le concept d’événement et lancé toute la stratégie de commercialisation B2C et B2B. L’étape cruciale a été l’accord avec Winamax en mars et le choix du site de Caen avec GL Events. Le projet a été officialisé en Avril 2025 avec la conférence de Presse.

C’est la première fois en France qu’un tournoi de fléchettes affiche complet cinq mois avant l’événement. – Pierre Cormier, Playground



Côté Winamax, comment s’est construite l’idée de soutenir le festival en tant que partenaire majeur ?

Nabil : Pour nous, c’est une évidence, dans la mesure où l’on sponsorise déjà l’European Darts Tour côté Allemagne.

Nous avons en effet une dizaine d’étapes en Allemagne. C’est une discipline qui nous ressemble avec le côté festif et convivial. Nous espérons qu’il y aura vite une étape à Paris ! Nous avons l’habitude d’organiser ce genre de choses, notamment sur nos tournois poker, avec des beer-pong gigantesques.

Cette année, l’évènement de Marrakech marquait notre premier tournoi de fléchettes by Winamax.

En parallèle de cet European Darts Tour en Allemagne, et suite à plusieurs contacts passés, nous avons également eu l’idée de travailler sur une collaboration avec Thibault Tricole, le numéro un français. Sa visibilité notamment sur l’Equipe, sa détermination et son ambition d’atteindre le plus haut niveau nous a plu et on a rendu ce partenariat possible.

Quant à Pierre, on s’est mis d’accord très rapidement sur une collaboration. Les discussions étaient fluides et simples. Participer à la mise en œuvre du premier event majeur de fléchettes en France était pour Winamax une évidence.



Le cash prize de 12 000 € uniquement pour le tournoi amateur marque la volonté de créer un événement ambitieux et attractif.

En quoi ce format d’événement est inédit sur le marché français ?

Pierre : Dans nos projections, nous avions estimé 1 400 joueurs au tournoi amateurs. Nous ne serons pas loin des 1 500 joueurs sans parler des 1600 rencontres à organiser. Il est déjà inédit en soi. Il n’y a pas d’autres rassemblements de ce type-là. Seuls des rassemblements fédéraux organisés par la FFD sur invitation sont équivalents. Mais en tout cas, il n’y a pas d’événements privés de ce type-là dans le monde des fléchettes traditionnelles, c’est-à-dire pointe en acier et cibles en liège.

Un autre chiffre qui peut donner le caractère “incroyable” : nous allons occuper près de 12 000 m² du parc des expositions de Caen pour un événement de fléchettes, habituellement prévu dans les gymnases ou de grandes salles dans le meilleur des cas.

7 500 m² sont dédiés à la soirée de Gala et 4 500 m² pour un lieu de compétition associé à un village.

Sur la nature du cash prize, c’est aussi un élément important qui donne de l’allure à ce projet : 12 000 € à gagner sur l’ensemble de la compétition, uniquement pour le tournoi amateur.

La compétition se déroule sur trois jours :

Vendredi : tournoi par paires (Ultimate Pair Challenge)

Samedi : épreuves individuelles (All Stars Challenge, tournoi des Légendes, tournoi Ladies Darts, tournoi Paradarts)

Dimanche : épreuves par équipe Battle Royal (4 ou 5 joueurs)

On aura chaque jour plus de 500 compétiteurs sur place.

Il est aussi inédit par les moyens déployés.

Aujourd’hui, une vingtaine de personnes sont mobilisées sur l’événement, pas toutes à temps plein, mais dédiées à des missions clés : restauration, hébergement, billetterie, relations presse, présentation sportive, coordination générale, etc.

Enfin, pour la soirée du samedi, le clou du spectacle, nous visons 5 000 spectateurs. C’est un objectif très audacieux, nous le savons. C’est la raison pour laquelle nous mettons des moyens importants : 2 écrans géants dans la salle pour une expérience immersive, animatrice, soirée DJ, ….

Nous travaillons sur un budget global d’environ 500 000 €. – Pierre Cormier, Playground

Quel rôle Winamax joue-t-il dans ce festival ?

Nabil : Pour nous, l’objectif est d’apporter notre touche “fun et conviviale”. Nous savons que notre communauté se retrouve bien dans cette discipline.

Évidemment, nous apportons un soutien financier, indispensable pour un événement de cette ampleur, mais nous sommes aussi là pour être totalement impliqués et mettre notre expertise événementielle au service du festival.

Nous avons l’habitude d’organiser des événements comme le Winamax Poker Tour, le Sismix Marrakech ou encore le WPO Aix-les-Bains, et nous voulons amener ce savoir-faire sur les fléchettes.

Les audiences récentes de L’Équipe montrent que la discipline attire de plus en plus de monde, notamment grâce à Thibault Tricole, et cela correspond parfaitement à notre positionnement populaire et festif.

Pierre : Le simple fait d’avoir Winamax comme partenaire apporte une crédibilité énorme.

Quand je parle du projet et que Winamax apparaît dans le naming, le projet gagne en crédibilité.

Cela positionne l’événement au niveau national et montre que c’est un vrai grand rendez-vous.

C’est aussi un défi pour nous : avoir un partenaire exigeant comme Winamax nous pousse à être au meilleur niveau dans l’organisation et la communication.

L’objectif est de montrer qu’il existe un public français pour cette discipline et, à terme, accueillir une étape de l’European Darts Tour ou même un championnat du monde en France. – Nabil Dziri-Djemil, Winamax



Quel est le budget de l’événement ? Quelles sont les principales sources de revenus ?

Pierre : Nous travaillons sur un budget global d’environ 500 000 €. Ce budget se répartit entre la billetterie, les inscriptions, le sponsoring, le food and beverage, les hospitalités ….

C’est ambitieux pour un sport qui reste encore mineur en France, mais c’est nécessaire pour offrir une expérience de qualité et louer le parc des expositions.

Côté communication, nous avons déjà atteint des résultats importants :

2,5 millions de vues de nos publications sur les réseaux sociaux,

environ 1 million de personnes touchées en audience cumulée.

C’est une retombée déjà significative pour nos partenaires.

Comment opérer la partie sponsoring pour cet événement ?

Pierre : Aujourd’hui, le sponsoring a évolué. Le modèle “classique” qui consistait à solliciter financièrement les partenaires contre un panneau au bord du terrain ou de la compétition est terminé. Les attentes et les stratégies ont profondément changé. Désormais, le prisme est différent : nous intégrons le partenaire dès le départ dans la stratégie de communication. Il devient un acteur à part entière du projet et de sa montée en puissance sur un plan digital notamment. Nous signons les contrats 6 à 8 mois avant l’événement, car le sponsoring commence bien avant le jour J.

Pour Winamax, s’impliquer dans ce projet était une évidence. Les fléchettes reflètent notre ADN festif et convivial. – Nabil Dziri-Djemil, Winamax

Quelles sont les offres de billetterie, pour le grand public et pour les compétiteurs ?

Pierre : La billetterie a d’abord été ouverte au cœur de cible.

Elle s’est ouverte en plusieurs phases :

Phase privilégiée : pour les inscrits au tournoi, avec des tarifs préférentiels (20 € à 45 € selon la catégorie).

Ouverture grand public : places à 27 € (catégorie 3) jusqu’à 56 € (catégorie 1).

Dernière phase plein tarif : à partir du 24 septembre.



Pour accéder à la billetterie de l’événement : cliquez ici.

C’est la première fois en France et je pense en Europe qu’on annonce un sold-out au niveau des inscriptions d’un tournoi de fléchettes 5 mois avant l’événement. Le tournoi est complet depuis juillet, ce qui est une première en France pour un événement de ce type. Mais il reste des places pour assister à la soirée gala et aux compétitions.

Côté Winamax, vous sponsorisez le joueur pro, Thibault Tricole. Qu’est-ce que comprend ce partenariat ?

Nabil : Nous l’accompagnons pour qu’il puisse se consacrer pleinement à sa carrière, tout en essayant de mettre les fléchettes au centre du paysage sportif français, parce que pour l’instant, c’est une place qui était inoccupée.

Aujourd’hui, les fléchettes ne permettent pas encore de vivre confortablement en France. Nous l’aidons sur les frais de déplacement, d’entraînement, et nous le faisons participer à nos événements live, comme à Aix-les-Bains. Il devient ainsi l’ambassadeur Winamax des fléchettes en France.



Quel est votre regard sur l’évolution des fléchettes en France ?

Nabil : Cet événement est une première pierre pour montrer que la France est capable d’organiser des événements de fléchettes équivalents à ceux organisés dans les pays anglo-saxons. Dans d’autres pays européens, comme l’Allemagne, la Belgique ou l’Autriche, les fléchettes sont déjà très populaires. La France va rattraper son retard dans les prochaines années. Le marché est émergent.

Notre ambition est de montrer qu’il existe un public français pour cette discipline et, à terme, accueillir une étape de l’European Darts Tour ou même un championnat du monde en France.

Pierre : Je suis optimiste de l’évolution des darts pour deux raisons. D’abord, cet événement structure la discipline et la fédération française des fléchettes est impliquée dans l’organisation. D’autre part, la pratique des fléchettes est importante dans les foyers.

À ce titre, 2 entreprises internationales ont considéré que cet événement était l’occasion de devenir partenaires officiels de l’événement. La première, One80, est une société allemande, l’un des plus grands fournisseurs de cibles dans le monde. La seconde, Scolia, est une entreprise hongroise spécialisée dans l’auto-scoring. Leur présence démontre que des acteurs étrangers croient eux aussi au potentiel du marché français des fléchettes.

En parallèle, on observe un engouement populaire :

multiplication des bars à fléchettes ,

audiences TV en forte hausse,

et une pratique accessible à domicile.

Tout cela montre que les fléchettes ont un fort potentiel de développement en France.