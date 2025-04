Infosys et la Formula E lancent le Stats Center 

Infosys – leader mondial des services et du conseil numérique de nouvelle génération – annonce le lancement du Formula E Stats Center, développé en partenariat avec l’ABB FIA Formula E World Championship, le premier championnat du monde 100% électrique de la FIA.

Concrètement, le Stats Center permet aux fans d’accéder de manière interactive aux performances et statistiques des pilotes et des écuries à travers les saisons et de découvrir des récits captivants via la plateforme intuitive, Key Stats and Insights. Grâce au format “bubble chat”, le Stats Center incite également les utilisateurs à interagir via des questions personnalisées sur l’ensemble des datas et insights. Cette fonctionnalité rend ainsi les données complexes plus faciles à comprendre.

Un outil 4.0

Le Stats Center inclut, entre autres, les fonctionnalités suivantes :

Key Stat Cards : des cartes dynamiques de statistiques clés évoluent en fonction de la temporalité : lors d’une course en direct, en intersaison ou en pleine saison.

: des cartes dynamiques de statistiques clés évoluent en fonction de la temporalité : lors d’une course en direct, en intersaison ou en pleine saison. Key Insights : grâce à une base de connaissances exhaustive (saisons précédentes, circuits, pilotes…), l’IA est capable de fournir un contenu précis, pertinent et engageant Le Stats Center génère automatiquement des résumés.

: grâce à une base de connaissances exhaustive (saisons précédentes, circuits, pilotes…), l’IA est capable de fournir un contenu précis, pertinent et engageant Le Stats Center génère automatiquement des résumés. AI Companion : cette interface interactive permet aux fans de poser toutes leurs questions et leur fournit des insights pertinents tout au long de la saison de Formule E. Elle permet également de découvrir des statistiques inédites ou de revivre les temps forts en quelques clics.

Par ailleurs, il est important de préciser que Infosys a opéré la migration du centre de données de la Formule E vers Google Cloud, posant les bases d’une architecture sécurisée et évolutive au service du marketing, de la veille économique et des opérations sportives de la Formule E.