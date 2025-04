La Ligue 1 McDonald’s fait le show avant OL-Manchester United

Alors que le choc entre l’Olympique Lyonnais et Manchester United en quart de finale aller de la Ligue Europa – prévu ce jeudi à 21h au Groupama Stadium, approche – la Ligue 1 McDonald’s a décidé de marquer le coup avec une vidéo particulièrement rafraîchissante.

Publiée ce lundi sur les réseaux sociaux, cette pépite met en scène deux figures bien connues des fans de ballon rond : Alexandre Lacazette, capitaine de l’OL, et Darren Tulett, journaliste britannique emblématique de beIN Sports. Et ce, dans un court-métrage baptisé The English Leçon mêlant humour et un joli clin d’œil à l’ex gone, Nabil Fekir.

Le concept ? Une fausse leçon d’anglais dispensée par Alexandre Lacazette pour ses coéquipiers Moussa Niakhaté et Georges Mikautadze. Le tout, avec Darren Tulett dans le rôle du (vrai) prof un peu dépassé.

Pour recontextualiser la vidéo, cette dernière rend hommage à un moment iconique de l’histoire européenne des Lyonnais. Après la victoire de l’OL face à Manchester City en Ligue des Champions, en septembre 2018, Nabil Fekir (aujourd’hui aux EAU) avait en effet enflammé la toile avec un magnifique « I recup the ball », prononcé à la française.

Avec un portrait de Fekir trônant fièrement dans la salle de classe, la mise en scène joue la carte de l’autodérision et offre donc une magnifique publicité pour l’affiche entre OL et le rival de City, United, prévue jeudi.