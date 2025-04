Nicolas de Tavernost, ancien patron du groupe M6, s’apprête à devenir le directeur général de LFP Media, la filiale commerciale de la Ligue de Football Professionnel (LFP).

Cette nomination, confirmée par plusieurs sources proches du dossier ce 9 avril, intervient dans un contexte critique pour le football hexagonal, marqué par des tensions autour des droits TV et une crise financière qui guette pour de nombreux clubs français, dont la survie dépend justement de la bonne commercialisation du produit Ligue 1 McDonald’s.

Un contexte tendu autour des droits TV

LFP Media – créée en 2022 grâce à un investissement de 1,5 milliard d’euros de CVC – a pour mission de gérer et valoriser les droits audiovisuels de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Mais depuis l’échec retentissant de Mediapro il y a quelques années, suivi par des négociations laborieuses avec DAZN et BeIn Sport, le football français peine à stabiliser son modèle économique.

DAZN, principal diffuseur actuel de la Ligue 1, traverse en effet une passe difficile. Confronté à des pertes estimées entre 200 et 250 millions d’euros, le géant britannique réclame 573 millions d’euros à la LFP pour « tromperie sur la marchandise » et menace de se retirer dès la fin de la saison. Avec un championnat qui s’arrête le 15 mai prochain, le temps presse…

Nicolas de Tavernost en sauveur ?

À 74 ans, Nicolas de Tavernost a déjà une solide expérience du milieu footballistique et médiatique. Pendant près de deux décennies, il a dirigé le groupe M6. Il a également été propriétaire des Girondins de Bordeaux jusqu’en 2018, période durant laquelle il a acquis une connaissance approfondie des rouages d’un club professionnel et des enjeux économiques du sport. Après avoir quitté la présidence de M6 en 2024, il avait rejoint CMA Media en tant que vice-président et PDG par intérim de BFM et RMC, avant de clore récemment cette mission pour se consacrer à ce nouveau défi.