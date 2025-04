Prize money, sponsoring, le Rolex Monte-Carlo Masters toujours au top

Le Rolex Monte-Carlo Masters (6 au 13 avril) – acte 3 des Masters 1000 de l’année 2025 – lance la saison sur terre battue pour les joueurs phares du circuit ATP. Pour cette 118e édition, les organisateurs, qui s’appuient des sponsors fidèles, ont dévoilé un prize money en légère augmentation, confirmant l’attractivité de ce tournoi emblématique de la balle jaune.

Pour 2025, le prize money total du Rolex Monte-Carlo Masters dépasse désormais 6 millions d’euros, soit une hausse de 3 % par rapport à l’édition 2024. Cette augmentation, bien que modeste, reflète une volonté de maintenir le tournoi parmi les plus rémunérateurs de la catégorie Masters 1000, malgré son statut particulier puisque la participation n’est pas obligatoire pour les trente meilleurs joueurs mondiaux.

Répartition détaillée du prize money en simple

Vainqueur : 946,610 €

Finaliste : 516,925 €

Demi-finaliste : 282,650 €

Quart de finaliste : 154,170 €

Huitième de finale : 82,465 €

Deuxième tour : 44,220 €

Premier tour : 24,500 €

Un sponsoring entre luxe et prestige

Quid des principaux sponsors ? Sponsor titre pour la 16e année, Rolex incarne l’élégance et la précision dont la résonnance colle parfaitement à l’ADN du tournoi. La marque horlogère suisse est accompagnée par Maserati – partenaire principal pour la quatrième année consécutive – qui met à disposition une flotte de voitures de luxe pour les joueurs et invités, ajoutant une touche de glamour italien. BNP Paribas apporte quant à lui une dimension financière et solidaire, notamment via l’initiative « Points for Change » au profit de causes caritatives. Enfin, la Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM), acteur local emblématique, en profite pour offrir une belle visibilité à ses établissements de prestige.