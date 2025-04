Les Jeux paralympiques de Paris 2024 – qui se sont déroulés du 28 août au 8 septembre derniers – ont établi de nouvelles références mondiales en termes de portée et d’engagement.

Selon une étude de Nielsen Sports réalisée pour le Comité International Paralympique (CIP), les Jeux paralympiques de Paris 2024 ont bénéficié d’une couverture sans précédent, avec 12 941 heures de diffusion à travers le globe, soit une augmentation de 48 % par rapport à Tokyo 2020 (8 700 heures) et de 154 % par rapport à Rio 2016 (5 100 heures). Plus de 225 diffuseurs, plateformes de streaming, réseaux sociaux et radios ont ainsi relayé les exploits des 4 400 athlètes issus de 169 délégations.

Pour la première fois, les 22 sports paralympiques ont été diffusés en direct, grâce à plus de 1 450 heures de couverture produites par Olympic Broadcasting Services (OBS).

Les spectateurs ont assisté à 763,3 millions d’heures de direct, une hausse impressionnante de 83 % par rapport à Tokyo 2020. Par ailleurs, l’audience cumulée a bondi de 40 % par rapport à la précédente édition et de 117 % par rapport à Rio 2016.

Mike Peters, PDG du CIP, a salué cette réussite, attribuée aux performances exceptionnelles des athlètes, aux lieux emblématiques parisiens et à l’implication des diffuseurs.

Parmi les disciplines phares, la natation paralympique a attiré 1,3 milliard de téléspectateurs sur 10 jours, suivie de l’athlétisme avec 1,2 milliard sur 11 jours. Des sports comme le taekwondo et la boccia ont vu leur audience croître de 70 %.

Il est important de noter que l’engagement numérique a également explosé :