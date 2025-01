Interview « Entreprendre dans le sport » Gatien Letartre, co-fondateur et président de TrainMe

Découvrez « Entreprendre dans le sport »,

notre rubrique consacrée aux jeunes entreprises

dans le secteur qui nous passionne.

Le bien-être au travail est un enjeu majeur pour les entreprises d’aujourd’hui. Ce dernier booste en effet la productivité et la performance des collaborateurs, réduit le stress et l’absentéisme et renforce la cohésion d’équipe et l’attractivité de l’entreprise.

Face à ce besoin devenu vital, TrainMe accompagne depuis 2015 plus de 2 000 entreprises de toute taille, dans la mise en place de programmes sport, bien-être et prévention santé personnalisés et clé-en-main.

Pour en savoir plus sur cette startup du coaching en France, nous avons posé quelques questions à son co-fondateur et président, Gatien Letartre.

SBB : Pouvez-vous vous présenter (le/les fondateurs) et nous parler de votre parcours avant de vous lancer ? Quand avez-vous créé la société ?

Gatien Letartre, co-fondateur et président de TrainMe. Après un master en Management à Audencia, j’ai travaillé 3 ans en conseil chez KPMG pour ensuite créé à 25 ans, TrainMe avec mon associé et CTO, Anatole Saby en juin 2015.

SBB : Qui se cache derrière TrainMe ? Combien êtes-vous dans l’équipe ? Quel a été le déclic qui vous a poussé à créer votre propre entreprise dans le domaine du sport (constat, motivation…) ?

G.L. : Nous sommes une équipe de presque 50 personnes avec des métiers comme, la vente, les opérations, de la Tech ou encore du marketing et de la communication.

La création de TrainMe fait suite à 2 constats que l’on a réalisés en 2015 :

En premier, l’explosion du métier de coach sportif. À ce moment-là, être coach sportif était dans le top 5 des jobs de rêves des 15-18 ans. Mais aussi, un autre facteur clé à la création de TrainMe, il était plus facile de réserver un appartement d’un inconnu à Lisbonne qu’ un cours de sport en bas de chez soi.

En parallèle, Anatole et moi, sommes des passionnés de sports, et travailler dans cet univers-là, accroît notre motivation au quotidien.

SBB : Pouvez-vous nous présenter TrainMe et sa proposition de valeur ?

G.L. : Fondée en 2015 par Gatien Letartre et Anatole Saby, TrainMe est née d’une passion pour le sport et d’une ambition de le rendre accessible, même dans un quotidien chargé. Initialement dédiée à la mise en relation de coachs avec des particuliers, l’entreprise s’est rapidement tournée vers l’intégration du sport en entreprise pour améliorer la qualité de vie au travail, renforcer la cohésion d’équipe et booster la performance. Depuis 2019, nous collaborons avec Decathlon. Un partenariat nous permettant de combiner notre expertise des coachs et les solutions d’équipement de Decathlon Pro pour permettre à plus de 205 000 collaborateurs chaque mois de pratiquer une activité physique. Ensemble, nous faisons du sport un levier de bien-être et de performance, avec des solutions sur mesure adaptées à chacun.

SBB : À quel(s) problème(s) souhaitez-vous répondre avec votre entreprise ?

G.L. : L’objectif est clair : lutter contre la sédentarité que ce soit au travail ou dans la vie générale des français. Aujourd’hui rester assis trop longtemps, ne pas bouger etc est devenu la norme et apporte des impacts négatifs sur la santé physique et mentale. Nous voulons renverser cette tendance et aller encore plus loin en rendant l’activité physique et le bien-être accessibles à tous, simples à intégrer dans le quotidien mais aussi les adapter à chaque besoin.

SBB : Qu’est-ce qui distingue TrainMe des autres acteurs du marché ? Qui sont vos concurrents ?

G.L. : TrainMe n’est pas une simple plateforme mettant en relation les salariés avec des coachs mais cela va au-delà. TrainMe propose un réel accompagnement humain des différents salariés de nos entreprises clientes, mais aussi, nous soutenons les entreprises en étant un investissement stratégique pour elles. Aujourd’hui, nous sommes présents dans toute la France (90 départements chaque mois) et en capacité de mobiliser plus de 3000 coachs. Nous comptons parmi nos concurrents les différentes plateformes s’articulant autour du sport et du bien-être des salariés en entreprise, tels que Gymlib ou encore Trainsweateat.

SBB : Comment TrainMe améliore-t-il l’expérience des amateurs ou des professionnels du sport ?

G.L. : Notre objectif est de rendre le sport accessible et enrichissant pour tout le monde, que ce soit pour les amateurs de sport, les sportifs plus confirmés ou les professionnels du sport. Pour ça on propose des solutions adaptées à chaque besoin, avec un gros focus sur la personnalisation. Par exemple, nos entreprises clientes peuvent choisir leurs activités dans un catalogue de plus de 65 activités et peuvent donc les adapter à leurs besoins, à leurs disponibilités, leurs niveaux et leurs envies.

Pour les professionnels, on collabore avec des intervenants tous labélisés TrainMe pour assurer un niveau de prestation optimale. Cela permet aux intervenants de développer leur activité en leur fournissant les outils nécessaires. Par conséquent, ils arrivent à être plus concentré sur leurs interventions et à transmettre le mieux possible leur passion.

En résumé, on veut que chacun trouve son compte, que ce soit pour se mettre en forme, se dépasser ou même juste découvrir une nouvelle activité simplement et de manière adaptée.

SBB : Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes actuellement confronté dans le développement de TrainMe ?

G.L. : Chez TrainMe, nous avons deux principaux défis à relever et qui sont : l’augmentation de notre taux de pénétration chez nos clients afin de mieux répondre à leurs attentes sur le long terme. Et d’autre part, de proposer des solutions adaptées à toutes tailles et types d’entreprises, afin de garantir une expérience sur mesure et efficace pour chaque organisation.

SBB : Quel est le marché cible de TrainMe ?

G.L. : Nous nous adressons à toutes les entreprises françaises, quels que soient leur taille ou leur secteur d’activité. Notre mission est de rendre le sport et le bien-être accessibles à tous les collaborateurs, qu’ils travaillent dans une start-up, une PME ou un grand groupe.

Cela dit, on souhaite accélérer notre développement sur les grands comptes. Pourquoi ? Car en collaborant avec ces entreprises, on peut avoir un impact encore plus fort et toucher un plus grand nombre de personnes. Imaginez une initiative sportive qui réunit des milliers de collaborateurs d’une meilleure entreprise, créant du lien et en boostant leur bien-être : c’est exactement ce qu’on veut multiplier dans les années à venir.

Pour un entrepreneur qui souhaite se lancer dans le sport ou les plateformes numériques, mon conseil serait de bien s’entourer, car l’accompagnement est essentiel pour évoluer dans ces secteurs

SBB : Quelles stratégies de marketing avez-vous adoptées pour toucher votre marché cible ?

G.L. : Notre cible est constituée de grands comptes, un segment sur lequel nous montons en puissance depuis un an et demi. Ce qui fait notre force, c’est cette forme d’échange et partage récurrent avec eux, qui nous permet d’apprendre en continu et de mieux comprendre leurs spécificités.

Pour les toucher, nous misons sur des stratégies diversifiées. Cela passe par des actions digitales classiques mais efficaces, des partenariats stratégiques, et bien sûr, de la prospection. Nous attachons également une grande importance aux rencontres physiques. Chez TrainMe, l’humain est au cœur de notre démarche, c’est notre mot d’ordre, et cela se reflète dans le temps que nous prenons pour échanger avec notre cible.

Nous savons que les grands comptes recherchent des solutions personnalisées et sur-mesure. C’est exactement ce que nous leur proposons, et c’est un levier clé pour créer des relations de confiance et bâtir des collaborations solides.

SBB : Quel est le business model de TrainMe ?

G.L. : Le business model de TrainMe repose sur un modèle de vente de prestations de services. Nous proposons aux entreprises des solutions sportives et bien-être adaptées à leurs besoins, sous la forme d’interventions clé-en-main, d’activités régulières ou d’outils digitaux. Ce modèle flexible nous permet de répondre aussi bien aux besoins ponctuels qu’à des projets d’accompagnement sur le long terme.

Notre objectif pour les 3 à 5 prochaines années est d’atteindre un chiffre d’affaires d’environ 30 millions d’euros

SBB : Comment avez-vous financé les différentes phases de développement de l’entreprise (levées de fonds, auto-financement, etc.) ? Pouvez-vous citer quelques business angels présents à votre capital ?

G.L. : Depuis la création de TrainMe en juin 2015, nous avons suivi une trajectoire de croissance structurée, avec plusieurs étapes clés de financement pour soutenir notre développement.

Dès le départ, nous avons réalisé des levées de fonds pour poser les bases solides de notre projet. Notre première levée nous a permis de lancer l’entreprise et d’entamer notre croissance. En décembre 2016, nous avons fait un grand pas en avant avec l’acquisition de BeMyCoach, renforçant ainsi notre offre.

Ensuite, en mars 2017, nous avons réalisé une deuxième levée de fonds pour accélérer notre développement, suivie en octobre 2018 par une troisième levée, marquée par la signature de partenariats stratégiques avec Santé Clair et la Fédération Française d’Athlétisme.

En 2019, nous avons poursuivi notre expansion avec des acquisitions comme Mono’s et des partenariats emblématiques, notamment avec Decathlon en janvier et FitnessPark en novembre. Ces collaborations ont solidifié notre position sur le marché.

L’un des tournants majeurs a été en juin 2020, avec la prise de participation majoritaire du groupe Decathlon, qui a renforcé notre capacité à innover et à élargir notre portée. Enfin, en décembre 2022, nous avons acquis La Pause Basket, consolidant notre offre dans le domaine du bien-être et du sport en entreprise.

SBB : Selon vous, comment la digitalisation change-t-elle l’accès aux sports aujourd’hui ?

G.L. : La digitalisation a clairement transformé l’accès au sport en le rendant plus simple, plus immédiat et plus accessible. Aujourd’hui, il existe des tonnes de solutions digitales : applications de fitness, cours en ligne, défis connectés… C’est pratique, mais souvent très individuel et parfois limité en termes d’activité et à court terme. Ces solutions ne répondent pas à des enjeux comme renforcer l’esprit d’équipe ou créer du lien, notamment dans les entreprises. C’est pour ça que chez TrainMe, on ne se focalise pas uniquement sur le digital mais on s’en sert comme support et accompagnement. Car le sport en présentiel, c’est là que se créent réellement les connexions humaines et de dynamique de groupe.

De notre côté, on voit la digitalisation comme un outil au service de nos cours. Elle nous permet d’aller plus loin dans notre accompagnement. Par exemple, on propose des conseils pratiques, des capsules vidéos ou des cours à distance lorsque cela est demandé et nécessaire pour les entreprises. Le tout a pour but de proposer des ressources à portée de main de collaborateurs de nos entreprises clientes et même en dehors des séances.

En somme, on utilise la technologie pour compléter et enrichir l’expérience humaine et non pour la remplacer.

SBB : Avez-vous des projets ou innovations en cours pour enrichir l’offre (intégration d’autres sports, services additionnels, etc.) ?

G.L. : Dans le cadre de la Grande Cause Nationale de cette nouvelle année, qui n’est autre que la santé mentale. Nous travaillons étroitement avec des experts sur le sujet pour proposer des sessions à l’ensemble des collaborateurs et les accompagner au mieux sur ce facteur déterminant du bien-être au travail.

SBB : Quel est votre chiffre d’affaires que visez-vous d’ici 3-5 ans ?

G.L. : Notre objectif pour les 3 à 5 prochaines années est d’atteindre un chiffre d’affaires d’environ 30 millions d’euros. Nous visons une croissance soutenue en continuant d’accompagner toujours plus d’entreprises avec des solutions innovantes en matière de sport et de bien-être, tout en continuant à élargir notre présence sur le marché.

SBB : Quels conseils donneriez-vous à un entrepreneur souhaitant se lancer dans le sport ou les plateformes numériques ?

G.L. : Pour un entrepreneur qui souhaite se lancer dans le sport ou les plateformes numériques, mon conseil serait de bien s’entourer, car l’accompagnement est essentiel pour évoluer dans ces secteurs. Il est aussi important de définir rapidement le pourquoi du projet, ainsi que son ambition à long terme. Enfin, mon dernier conseil est d’oser rapidement confronter son projet au marché pour valider les idées et ajuster les propositions en fonction des besoins réels des utilisateurs.

SBB : Quelle est la meilleure expérience que vous avez vécue depuis le lancement de TrainMe ?

G.L. : Les meilleures expériences que j’ai vécues depuis le lancement de TrainMe sont souvent lors des séminaires. Ce sont des moments où l’on ressent l’engagement et la motivation des équipes envers le projet. On se rassemble, on partage nos expériences et les collaborateurs montrent leur enthousiasme à travers des actions concrètes et un vrai sentiment d’appartenance.