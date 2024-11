Velux, nouveau partenaire officiel du Tour de France : « On ne veut pas juste être un logo sur un dossard »

A l’occasion de la présentation officielle du Tour de France 2025 il y a quelques jours, Thijs Ekelschot, directeur marketing Velux pour la région ouest et sud, s’est exprimé sur les objectifs de la marque avec ce nouveau partenariat.

La conférence de presse de présentation du Tour de France 2025 vient de se terminer et dans l’entrée du Palais des Congrès, nous rencontrons Thijs Ekelschot, directeur marketing Velux.

« On avait envie d’aller chercher un événement unique au monde et qui fait vibrer le cœur de toute l’entreprise. Suite à cette annonce avec le Tour de France effectué hier, le nombre de gens qui nous ont appelés, envoyé un message… L’enthousiasme au sein de la marque est énorme ! »

On sent le directeur marketing très excité, plein d’enthousiasme effectivement, comme un nouvel élève qui arrive dans le lycée le plus branché de la ville.

« On s’associe indirectement à toutes les équipes, à tous les coureurs. Il y a un côté neutralité qui est très important, on a voulu être partenaire d’une équipe, on a regardé ce qu’on pouvait faire, mais après réflexion, ce qu’on voulait, c’était vraiment s’associer à un événement et garder une neutralité. »

« Est-ce qu’on sera dans la caravane ? Bien évidemment, il n’y a pas de Tour de France sans caravane. »

Pour le Tour de France, Velux remplace le site lastminute.com qui avait mis en place l’activation « lanterne rouge » autour du dernier du classement général, en plus d’être visible sur le dossard de l’ensemble des coureurs. Que va faire Velux ? « J’aimerais vous le dire, mais on a fait l’annonce il y a très peu de temps, maintenant, on regroupe tout, on se met autour de la table avec A.S.O. Est-ce qu’on sera dans la caravane ? Bien évidemment, il n’y a pas de Tour de France sans caravane. Qu’est-ce qu’on fera exactement ? Je ne sais pas encore, mais on ne veut pas juste être un logo sur un dossard. »

Quoiqu’il en soit, la marque d’origine danoise de fenêtres de toit sait ce qu’elle cherche avec ce nouveau partenariat de 3 ans. « Ce n’est pas forcément de la notoriété que Velux cherche, dont Velux a besoin, mais on veut faire vibrer les gens, pousser les clients à renouveler leurs maisons avec de la lumière naturelle et leur fenêtre de toit. »

