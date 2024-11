Un nouveau tournoi de padel s’installe à Bordeaux en septembre 2025, quel budget et quelles offres sponsoring ?

En septembre 2025, un nouveau tournoi de padel (FIP Rise) sera organisé à Bordeaux sur la Place des Quinconces.

Avec une date inscrite au calendrier officiel de la Fédération Internationale de Padel (FIP), ce nouveau tournoi s’étalera sur un peu moins d’une semaine et offrira aux bordelais un évènement sportif qui se veut décontracté.

A la production, on retrouve l’agence évènementielle Manea Event dirigée par Karl Buon. Pour la commercialisation des offres de partenariats, le tournoi s’appuiera sur l’agence Ultra Sport fondée par Quentin Groiseleau. Pour l’identité visuelle et les contenus, on retrouve Graphic UNTD et Clément Gouëset.

« Le budget prévisionnel est autour de 500 000 euros » nous détaille Quentin Groiseleau. « Nous allons créer un village avec de nombreuses animations, stand partenaires, food & beverage, animations musicales, hospitalités, merchandising,… L’entrée sera gratuite pour avoir un maximum de flux de spectateurs et pour démocratiser encore plus la pratique. »

Sur la place, l’organisation compte déployer 3 terrains éphémères dont une piste centrale avec 1 500 places et des espaces VIP.

Une offre de Naming à 80 000€

Pour parvenir à ce budget d’environ 500 000 euros, les organisateurs tablent ainsi sur 60% de revenus issus des partenaires privés. L’offre de Naming (Partenaire-Titre) du tournoi est proposée à 80 000 euros.

Au rang en dessous, l’offre de Partenaire Majeur est à 40 000€ et Partenaire Officiel à 20 000€.

