C’est officiel, LVMH nouveau Partenaire Mondial de la Formule 1 pour 10 ans (2025-2034), TAG Heuer, Louis Vuitton et Moët Hennessy comme sponsors

Aujourd’hui, LVMH et la Formule 1 ont officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat mondial d’une durée de 10 ans.

Comme annoncé en début d’été par plusieurs médias dont « Bilan » en Suisse, le groupe LVMH va donc miser sur la Formule 1 sur le cycle 2025-2034.

Exit donc Rolex comme chronométreur officiel et de longue date de la F1, place à TAG Heuer dès la saison prochaine. Outre TAG Heuer, les marques Louis Vuitton et Moët Hennessy seront également mises en avant dans ce partenariat.

Après les JO de Paris 2024 durant lesquels il aura brillé, le groupe LVMH s’offre avec la F1 une plateforme globale pour rayonner aux 4 coins du globe.

« LVMH et la Formule 1 sont deux marques mondiales qui repoussent constamment les limites de la créativité et de l’innovation, des valeurs chères à Liberty Media » précise Greg Maffei, Président-directeur général de Liberty Media, dans un communiqué. « La collaboration avec l’une des Maisons de LVMH lors du Grand Prix de Las Vegas l’année dernière nous a conquis, et c’est pourquoi nous avons souhaité étendre aujourd’hui notre relation avec le Groupe qui devient un Partenaire Mondial. Ce rapprochement avec LVMH témoigne de l’ambition que nous avons pour la Formule 1 : étendre son influence et son rayonnement à l’échelle mondiale. Nous sommes impatients de travailler avec Bernard et Frédéric Arnault. »

« La quête d’excellence et la passion pour l’innovation, portées par nos collaborateurs, sont au cœur de l’ADN de nos Maisons et de la Formule 1. Dans le sport automobile comme dans notre industrie, de la mode à l’horlogerie, chaque détail compte sur le chemin de la réussite » ajoute Bernard Arnault, Président-directeur général du groupe LVMH. « Partout dans le monde, au sein de nos ateliers comme sur les circuits, c’est cette volonté de repousser les limites sans relâche qui inspire notre vision. Tel est le sens que nous souhaitons donner à ce formidable partenariat entre LVMH et la Formule 1. »

