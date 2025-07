Jott s’associe à Noam Yaron pour sa tentative de record du monde à la nage

Cet été, le nageur suisse Noam Yaron s’attaquera à un défi exceptionnel : rejoindre Calvi à Monaco à la nage, soit 180 km en 5 jours et 5 nuits sans interruption, dès le 9 août. Soutenu par la marque marseillaise Jott, il vise à alerter sur la nécessité de protéger la Méditerranée.

Cette dernière a en effet perdu plus de la moitié de ses espèces marines en vingt ans à cause de la pollution, de la pêche industrielle et du trafic maritime, avec 630 tonnes de plastique déversées quotidiennement. Noam Yaron, habitué des défis aquatiques, a déjà marqué les esprits en battant le record de la traversée du lac Léman en 2021 et en reliant les cinq plus grands lacs suisses en 2022.

La RSE dans la peau

En 2024, une première tentative en Méditerranée s’est arrêtée après 103 km en 48 heures à cause de conditions météo difficiles, mais a touché près de 100 millions de personnes. Jott, engagée dans la réduction de son empreinte carbone et la transparence, soutient ce projet en écho à ses valeurs environnementales. La marque lance aussi une collection beachwear durable, adaptée au bord de mer, renforçant son engagement écologique.