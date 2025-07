Betclic scelle un partenariat avec l’Arkema Première Ligue

Déjà partenaire des équipes de France féminines, Betclic confirme ainsi sa volonté de devenir un allié solide du football féminin en s’engageant avec l’Arkema Première Ligue jusqu’à la saison 2028-2029.

Depuis plusieurs saisons, l’Arkema Première Ligue connaît un essor remarquable. En 2024, la création de la Ligue Féminine de Football Professionnel (LFFP) a marqué une nouvelle étape, avec un record de 220 joueuses sous contrat, ainsi que des affluences et audiences historiques. Pour autant, la FFF ne compte pas s’arrêter là et vise 500 000 licenciées d’ici 2028, en lançant un ambitieux plan de féminisation, structurant rapidement tout un écosystème, auquel Betclic s’associe.

Le football féminin prend une nouvelle dimension sur l’app Betclic

Depuis l’ouverture des paris en mai 2024, l’Arkema Première Ligue domine en effet les compétitions féminines nationales sur l’app Betclic. Offrant une cinquantaine de cotes par match, des options de jeu enrichies et de nombreuses activations autour des grandes affiches, l’Arkema Première Ligue bénéficie ainsi d’une forte visibilité dans la communication de Betclic, notamment via son application et ses 3 millions de joueurs mensuels.

ℹ️ @Betclic société leader du pari sportif devient le partenaire de l’@ArkemaPL Philippe Diallo, président de la FFF « Je suis très heureux de l’engagement de Betclic en faveur de notre championnat d’élite féminin. La FFF nourrit de hautes ambitions pour l’Arkema Première… — Instinct Foot ⚽ (@instinctfoot) July 15, 2025