La Scuderia Ferrari dévoile sa monoplace SF21 pour la saison 2021 floquée du logo « Mission Winnow » en vert

Aujourd’hui, la Scuderia Ferrari a dévoilé le look de sa monoplace SF21 conçue pour la saison 2021 et les pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Au premier coup d’oeil, c’est le logo Mission Winnow affiché en vert qui retient toute l’attention.

Un logo qui ressemble à un M et de couleur verte ? Non, la Scuderia n’a pas accueilli Monster Energy comme nouveau sponsor. Alors que la publicité pour l’industrie du tabac est interdite dans de nombreux pays dont la France, le groupe Philip Morris International (Marlboro,etc.) a trouvé une « nouvelle parade » pour contrer les lois avec l’introduction de Mission Winnow en 2019. Un programme pour « imaginer le futur » qui est financé par le groupe de cigarettes…

Pour cette livrée 2021, Mission Winnow qui est partenaire-titre de l’écurie (Scuderia Ferrari Mission Winnow) s’affiche en vert. Une couleur flashy qui ne passe pas inaperçue, bien au contraire. « Un changement de couleur de dernière minute » a précisé Charles Leclerc dans une discussion avec son coéquipier partagée sur les réseaux sociaux. La couleur verte sera-t-elle préservée sur les Grands Prix pour lesquelles Mission Winnow pourra s’afficher ?

Ciao from Bahrain 👋 📹@CarlosSainz55 and @Charles_Leclerc give you their thoughts on our new car livery 😍

They’re also super excited to hit the track for the first time this week 🤩#essereFerrari 🔴 #SF21 pic.twitter.com/sKk1hza2FK

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) March 10, 2021