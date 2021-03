Tennis – Roger Federer de retour sur les courts à Doha – Le jolie coup du Qatar, de beIN SPORTS et de Nasser Al-Khelaïfi

C’est aujourd’hui, mercredi 10 mars 2021, que Roger Federer effectue son retour à la compétition après plus d’un an d’arrêt.

Pour son retour aux affaires, le tennisman suisse a choisi le Qatar et le tournoi ATP 250 de Doha, le Qatar ExxonMobil Open 2021. Cette année, le vainqueur empochera un prize money de 103 070 dollars.

RDV à 16H sur beIN SPORTS

Très attendu, le retour de Federer aujourd’hui (contre Daniel Evans) sera à suivre en France sur les antennes de beIN SPORTS. Le match a été programmé à 18H heure locale (not before), soit 16H en France.

Un jolie coup pour beIN Media Group qui diffuse le tournoi en exclusivité dans 24 pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, ainsi qu’en France, à Singapour et en Australie. Malgré la perte des droits TV en France des Masters 1000 et 500 qui sont passés sur Eurosport sur le cycle 2019-2023, beIN SPORTS continue de diffuser quelques ATP 250.

Derrière la présence du suisse à Doha (un tournoi qu’il a remporté 3 fois), on retrouve bien évidemment Nasser Al-Khelaïfi et ses équipes. Le Président du Paris Saint-Germain est également le Président de la Fédération de Tennis du Qatar (QTF), l’organisateur du Qatar ExxonMobil Open. Avec le match d’UEFA Champions League entre le PSG et le FC Barcelone ce soir à 21H, la soirée s’annonce intense pour celui qui est également président de beIN MEDIA GROUP et ancien joueur de tennis qui a évolué sur le circuit. Quel montant a déboursé le tournoi (garantie) pour s’offrir la présence de Roger Federer ?

« C’est un honneur d’accueillir à nouveau Roger à Doha, où sa seule présence illuminera la région MENA » – Nasser Al-Khelaïfi

« Roger est l’un des plus grands athlètes de tous les temps, tout en étant l’incarnation de la noblesse et de l’esprit sportif tant sur le court qu’en dehors. Pour moi, ses valeurs sont tout aussi inspirantes que ses réalisations et sa poursuite incessante de l’excellence » a précisé Nasser Al-Khelaïfi il y a quelques jours, lui qui a accueilli en personne Federer à Doha. « C’est un honneur d’accueillir à nouveau Roger à Doha, où sa seule présence illuminera la région MENA. Avec les qualifications pour l’Open d’Australie et la Coupe du monde des clubs de la FIFA qui se sont déroulées sans encombre à Doha ces derniers mois, je suis heureux que le Qatar soit devenu l’un des centres sportifs les plus sûrs du monde, en temps de COVID, apportant ainsi de l’espoir et un petit sentiment de normalité en ces moments difficiles ».

En « s’offrant » la présence de Roger Federer pour son grand retour à la compétition, le Qatar s’offre une nouvelle fois une vitrine en mondovision, une visibilité qui bénéficiera également aux principaux sponsors du tournoi que sont ExxonMobil, Masraf Al Rayan, Ooredoo, Qatar Duty Free, Qatar Airways, Aspetar, BMW ou encore Nike.

Interview Federer – beIN SPORTS

Une vitrine également pour les sponsors du suisse

De son côté, Roger Federer met également à profit la forte attente médiatique pour mettre en avant ses principaux partenaires. Uniqlo, Wilson, Rolex ou encore On Running profitent à plein de la présence ultra médiatisée du joueur à Doha.

La marque de chaussures On Running dont il est actionnaire s’est ainsi fait remarquée ces derniers jours en chaussant le tennisman d’une paire performance pour la pratique du tennis. Reste à savoir si Federer les portera pour son match officiel cet après-midi.

Uniqlo, son équipementier textile, a également sorti deux nouveaux coloris (vert, blanc) de sa casquette RF à l’occasion du tournoi de Doha ainsi que deux polos assortis. Autre attente chez les fans, savoir si le logo RF sera présent sur le polo Uniqlo du suisse.

Comme depuis de nombreuses années, le tennisman suisse génère la très grande majorité de ses revenus grâce au sponsoring. Pour la première fois, Federer a dépassé la barre symbolique des 100M$ de revenus sponsoring sur une année selon Forbes et son classement 2020 des sportifs les mieux payés sur une année.