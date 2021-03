La marque automobile Cupra devient partenaire officiel des Girondins de Bordeaux

Après le FC Barcelone, c’est au tour des Girondins de Bordeaux de signer un partenariat avec le constructeur automobile espagnol CUPRA jusqu’en 2022.

Auparavant division sportive de SEAT, CUPRA se lance en 2018 comme une marque indépendante, avec son propre siège social basé à Martorell, vers Barcelone. Aujourd’hui, la marque décide de « s’attaquer » au marché français en signant un partenariat officiel avec les Girondins de Bordeaux jusqu’à la fin de la saison 2021/2022.

Dans le cadre de ce contrat sponsoring, la marque sera présente sur sur la manche des maillots des coéquipiers de Laurent Koscielny. D’autre part, le distributeur local CUPRA Bordeaux approvisionnera le club bordelais de ses modèles Leon et Formentor. Le constructeur espagnol accompagnera dans le même temps le club dans sa transition écologique en l’approvisionnant en véhicules électriques : voitures, scooter, trottinettes entre autre.

« Nous sommes ravis d’accueillir CUPRA comme partenaire officiel. Cette alliance s’inscrit dans le cadre de notre développement tourné vers les nouvelles technologies et la performance. Nous sommes fiers que CUPRA ait choisi notre Club et la ville de Bordeaux dans le cadre de leur lancement en France » a commenté Thomas Jacquemier, directeur Général adjoint du FC Girondins de Bordeaux, dans un communiqué.

« En tant qu’acteur médiatique et sociétal majeur de la ville de Bordeaux le FC Girondins de Bordeaux portera d’autant plus haut les couleurs de Cupra qu’elles sont aujourd’hui en pleine lumière médiatique et portent des valeurs communes de performance et de sophistication. Chez Cupra France, nous sommes fiers de soutenir cette initiative » ajoute Elise Remark, directrice marketing Cupra France.

Au rang de partenaire du club Girondins sur le segment « automobile », Cupra succède notamment à Fiat ou encore Kia qui a notamment été sponsor maillot principal du club pendant 10 ans entre 2006 et 2016.

Outre le contrat de sponsoring avec le FC Barcelone, le constructeur automobile s’est également offert l’image du gardien de but Marc ter Stegen (ambassadeur mondial) et s’est également associé au World Padel Tour en 2019.