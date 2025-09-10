Lancement officiel de l’annuaire des agences du sport business

Après un pré-lancement cet été, nous sommes fiers de présenter la version finale de l’annuaire des agences du sport business, un projet développé par le groupe Navymedia Sport pour le média Sport Buzz Business.

Pensé comme un véritable outil de connexion entre les marques, clubs, fédérations, startups et organisateurs d’événements, l’annuaire a pour objectif de valoriser les agences expertes dans l’univers du sport de la communication, le marketing, et l’événementiel.

Pour accéder à l’annuaire :https://www.sportbuzzbusiness.fr/agence

L’annuaire des agences du sport business

Accessible librement en ligne, l’annuaire référence déjà plus d’une centaine d’agences. Pour chaque fiche, les visiteurs peuvent retrouver une présentation de l’agence, ses expertises, ses infos clés, ses références clients, ainsi que des liens directs vers ses réseaux sociaux.

Les agences sont classées par expertises métiers :

Activation sponsoring & partenariats

Athletes Celebrity

Campagne Publicitaire

Conseil en stratégie

Influence

Brand Content

Développement web et UX/UI

Production vidéo & captation live

Relations Presse & Médias

Social media & Community management

Les agences sont également classées par grandes villes (Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, etc.)

Merci à nos premiers partenaires

Pour cette première version, plusieurs agences ont déjà choisi de rejoindre le projet en tant que partenaires : AGENCE IS (partenaire majeur), Bold House, JumpStart Studio, Hémisphères Voyages et Sixième Homme.

Un grand merci pour leur confiance ! Dès cette semaine, leurs présentations complètes seront mises en avant sur le site et nos réseaux.

Un projet évolutif

Nous réfléchissons prochainement à permettre l’ajout d’avis de recommandations de clients, ainsi que la mise en avant d’études de cas concrètes pour valoriser les expertises et les résultats des agences référencées.