Laurent Salvaudon rejoint Ligue 1+ en tant que conseiller stratégique

Laurent Salvaudon, figure emblématique du journalisme sportif et ancien directeur de la rédaction de RMC Sport, s’engage avec Ligue 1+, la nouvelle plateforme de diffusion de la Ligue 1, dont le lancement est prévu pour le 15 août 2025.

Son rôle consistera à travailler sur l’élaboration de concepts éditoriaux, la stratégie de conquête d’abonnés et l’acquisition de nouveaux droits de diffusion pour enrichir l’offre de Ligue 1+.

L’arrivée de Salvaudon – connu pour son savoir-faire et sa vision stratégique – est un signal fort des ambitions de Ligue 1+ qui souhaite redessiner l’accès aux matchs de l’élite. Ce partenariat est d’autant plus ambitieux qu’il intervient dans un contexte où le paysage audiovisuel sportif français est en pleine mutation, avec une concurrence accrue entre diffuseurs traditionnels et plateformes numériques.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laurent Salvaudon (@laurent_salvaudon)

Bon à savoir