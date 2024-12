Elles vous accompagneront dans des chemins escarpés, des terrains souvent difficiles, et ce, pour quelques heures, voire quelques jours. Pour une sécurité optimale, du confort et un bon maintien durant vos aventures, il est de ce fait capital de choisir les bonnes chaussures de randonnée !

Faites le point sur vos habitudes

Les chaussures de randonnée idéales n’existent pas, et pour cause : elles sont à sélectionner en fonction de vos besoins et surtout, de vos habitudes.

Votre terrain de pratique

Si une chaussure de randonnée pour femme est censée être polyvalente, elle n’en est pas moins à choisir par rapport à votre terrain de pratique de prédilection. On peut, en effet faire la différence entre une randonnée en pleine montagne, avec des dénivelés importants et des passages techniques, et une randonnée en plaine ou en forêt, considérée comme moins escarpée et ne nécessitant pas le même équipement.

Côté pratique : ces différences de terrain imposent certaines variations au niveau des semelles des chaussures, de leur adhérence ou même, de leur laçage.

La durée de vos randonnées

La durée de vos randonnées a également son importance. D’une demi-journée à plusieurs jours de marche : les besoins et les attentes sont évidemment différents.

Si vous faites partie des marcheurs occasionnels ou que vous marchez seulement quelques heures à chaque sortie sportive, vous n’avez pas besoin du même niveau de résistance. Plusieurs jours de randonnée exigent de choisir une paire très solide, capable de vous apporter confort et stabilité sur une grande variété de terrains.

Côté pratique : la hauteur de la tige, le poids des chaussures et leurs matériaux peuvent varier en fonction du type de marcheur pour lequel elles ont été conçues.

3 critères pour choisir la chaussure de randonnée dont vous avez besoin !

Une fois vos habitudes et vos besoins mis au clair, vous pourrez accorder votre attention à 3 critères de sélection incontournables pour choisir une chaussure de randonnée bien adaptée.

La tige

Lorsque l’on souhaite choisir une chaussure de randonnée, la question de la tige est l’une des premières à entrer en compte. Lorsqu’elle est haute, elle favorise un meilleur maintien de la cheville. Si vous avez l’habitude de marcher sur des chemins escarpés, elle est à privilégier. Une tige basse ira quant à elle de pair avec une légèreté agréable et une liberté de mouvement notable.

La pointure

Selon l’adage, il serait nécessaire de choisir une paire de chaussures de randonnée d’une pointure supérieure à sa pointure ordinaire. Ce conseil est à prendre avec un certain recul, car les besoins des marcheurs diffèrent et les marques n’ont pas toutes le même taillant. Pour jauger du confort et de la taille d’une chaussure, il est évidemment indispensable de les essayer avec une paire de chaussettes de randonnée et en fin de journée, notamment si vos pieds ont tendance à gonfler.

Le niveau d’imperméabilité

Si vous avez l’habitude de marcher par temps sec, des chaussures de marche imperméables ne sont pas forcément indispensables. Un traitement à appliquer sous forme de spray permet de rendre leur tissu déperlant et ainsi, de vous protéger contre une humidité modérée. Si vous randonnez dans des milieux humides, voire neigeux, une paire imperméable est indispensable. Selon les modèles, différents niveaux d’imperméabilité vous seront indiqués dans les caractéristiques fournies par le fabricant.

Bien choisir une chaussure de randonnée, c’est faire le choix du maintien et de la sécurité. C’est également miser sur le confort pour des aventures toujours plus agréables et immersives au cœur de la nature !