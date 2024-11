Boxe – Netflix revendique une audience mondiale de 108 millions de téléspectateurs en direct pour Jake Paul VS Mike Tyson

Dans la nuit de vendredi à samedi, la plateforme de streaming Netflix diffusait un nouvel évènement sportif en direct avec une soirée boxe dont le combat évènement était Mike Tyson contre Jake Paul.

Au total, Netflix revendique une audience mondiale de 108 millions de téléspectateurs (Average minute audience -AMA) pour ce combat remporté par l’influenceur.

Dans le même temps, Netflix revendique également une audience de 74 millions de téléspectateurs pour le combat Taylor-Serrano. Aux Etats-Unis, le combat a enregistré 47 millions de téléspectateurs, « soit l’évènement sportif féminin le plus regardé aux USA ».

Une soirée boxe sur Netflix marquée par de nombreux incidents techniques lors de la diffusion. De nombreux abonnés n’ont en effet pas pu accéder à la soirée…

108M with the same issue. Better fix it before the NFL games pic.twitter.com/lDnrnOd74v

— Tom Ernisse (@DolphinsTalkTom) November 19, 2024