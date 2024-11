Interview – « The International Running Expo », le nouveau salon européen du running lancé par Raccoon Media Group

Lancé par Raccoon Media Group, le nouveau salon « The International Running Expo » rassemblera les marques, détaillants et influenceurs running à Amsterdam les 4 et 5 novembre 2025.

« Normalement, dans une activité aussi grosse et qui se développe aussi rapidement que le running, il devrait y avoir un événement où tout le monde se rassemble. En Europe, ce n’est pas le cas ». De ce constat simple, est donc née l’idée du « International Running Expo » nous explique Mike Seaman, CEO et fondateur de Raccoon Media Group. Originaire du Royaume-Uni, cette entreprise fait la promotion d’une vie saine et active et s’est spécialisée dans l’organisation de nombreux évènements professionnels similaires.

« L’objectif principal est de faire du business, mais on veut que les gens le fassent en s’amusant »

Assez populaire dans les pays anglosaxon, le groupe organise entre autres, « The Boston Run Show », « The National Outdoor Show » et « The National Cycling Show » tous deux à Birmingham et d’autres événements B2B de ce type dans le monde qui sont des succès. Dans le même élan, celui d’Amsterdam en novembre 2025 se veut être le plus gros événement européen du secteur avec pour objectif de rassembler 6 000 personnes, 300 marques, dans une surface de 10 000m2 sur 2 jours.

Un peu plus de 365 jours avant ce « running show », Raccoon Media Group nous donne rendez-vous à Amsterdam pour discuter du projet.

« Il est très compliqué pour les détaillants et revendeurs de parler directement avec les marques et les marques n’ont pas le temps de faire des visites face à face avec les détaillants. Ces revendeurs se retrouvent donc à acheter des produits running en ligne, mais en tant que détaillant, je ne sais pas comment il est possible d’acter des produits en ligne sans les voir, les tester… Ce n’est pas viable. C’est l’opportunité que l’on propose ici. » explique Mike Seaman.

Qui sera là ?

On l’a compris, « The International Running Expo » va donc permettre à des marques spécialisées dans le running de rencontrer des détaillants spécialisés dans le running.

Et c’est à ce moment que la principale problématique intervient, qui sera de la partie ? C’est souvent le jeu du chat et la souris, les marques attendent de voir qui vient pour officialiser sa venue, etc. Mais à un an du lancement, une trentaine de marques, dont Veja, Runderwear ou encore Nike Vision Eyewear. Pas de quoi déchaîner les foules, mais Mike nous le promet « Asics, adidas, Nike, Hoka… Nous parlons avec toutes les marques ! Est-ce qu’on les aura toutes ? Sûrement pas la première année, mais nous aurons une partie d’entre elles ! ».

Là où ce salon se différencie, c’est qu’il convie également les influenceurs du monde du running. « Si vous êtes influenceurs, vous venez ici pour savoir ce qui est cool et ce qui va bientôt sortir. Mais aussi pour construire des partenariats avec des marques. ». Ces personnes-là, tout comme la presse et les détaillants seront hébergées et viendront gratuitement. À l’inverse des marques, qui elles, devront payer « aux alentours des 1 000€ » nous précise Mike Seaman.

Un budget conséquent qui n’a pas été divulgué dans son exactitude, mais dont l’expression faciale du CEO au moment de la question veut tout dire. « C’est le plus gros événement de Raccoon Media Group depuis son lancement en 2018. Ça sera le plus gros événement B2B en Europe pour le running, mais il faut du temps pour que cela se mette en place et c’est pour cela que nous faisons la soirée de lancement 1 an avant ».

Ajouter du fun à l’expérience

Dans un enthousiasme certain, Mike Seaman s’adresse à l’ensemble des journalistes présents ce jour-là dans le stade olympique d’Amsterdam et dit « vous êtes tous invités au salon l’année prochaine et après le salon, je veux que chacun d’entre vous écrive en expliquant si ce que j’ai promis est arrivé ou non, si je suis un gros menteur ou si j’ai tenu mes promesses. ».

Au-delà d’un simple salon B2B classique, le CEO de Raccoon Media Group veut rassembler la communauté européenne du running et espère un succès pour pouvoir recommencé chaque année. « Il faut ajouter du fun à l’expérience : les activations et les célébrations. Par exemple, lors d’un événement de ski, vous attendez un « après » comme à l’UTMB, il y a une vibe. C’est compliqué de reproduire ça, mais c’est l’idée. L’objectif principal est de faire du business, mais on veut que les gens le fassent en s’amusant. Il va y avoir des annonces prochainement et il y aura une fête très cool entre les deux jours de l’événement. ».

« Le monde du running a besoin de cet événement et nous pensons être les meilleurs pour l’organiser parce que nous nous soucions du running avant de nous soucier de l’argent. »

L’idée est intéressante, le lieu est attirant, il ne reste plus qu’à voir si la recette qui fonctionne sur le marché américain et au Royaume-Uni, prendra à Amsterdam. On vous le dira l’année prochaine !

