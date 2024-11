Droits TV – La « Snow League » lancée par Shaun White signe avec NBC Sports

Conçue il y a quelques mois par la légende du snowboard Shaun White, la nouvelle ligue professionnelle « Snow League » annonce la signature d’un contrat de diffusion avec NBC Sports.

Pour la première saison qui proposera 4 épreuves (snowboard et freeski), NBC et Peacock diffuseront ce nouveau format dans le cadre d’un accord pluriannuel.

Le prize money total de la première saison de la Snow League dépassera 1,5 million de dollars.

« Cette nouvelle initiative innovante mettra en vedette les meilleurs athlètes de snowboard et de freeski dans des sites emblématiques du monde entier, offrant aux compétiteurs de classe mondiale une mise en lumière bien méritée et nous aidera tous à créer une dynamique en vue de ce qui promet d’être des Jeux olympiques d’hiver de 2026 magiques à Milan Cortina. » explique Joe Gesue , vice-président principal de la programmation des Jeux olympiques et paralympiques de NBC et rédacteur en chef, dans un communiqué.

Reste à savoir si cette compétition parviendra à faire son trou et rivaliser avec les historiques « X Games » revendus en 2022 par ESPN.

