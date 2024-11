Les 51 sociétés récompensées lors de l’évènements « Palmarès 2024 »

Cette semaine, l’évènement « Palmarès 2024 » organisé par Global Sports Week a récompensé et souligner le travail d’une cinquantaine de sociétés française qui ont récemment fait briller le pays « sur la scène sportive internationale » et notamment lors des Jeux de Paris 2024.

Organisé en partenariat avec le ministère des Sports, de la Jeunesse et la Vie associative, la French Sport Touch, la Filière Sport, GL Events et Com’Over, dans le cadre de la Grande Cause Nationale 2024, « Palmarès 2024 » a reçu au total une centaine de candidatures comme nous le précise l’organisation.

« Un appel à candidature a été fait auprès des entreprises, suite à quoi un jury de 13 experts s’est réuni pour sélectionner 51 entreprises lauréates sur 4 catégories différentes. Certaines d’entre elles ont eu l’honneur de pouvoir présenter leur contribution sur scène et un emplacement était proposé à chaque entreprise afin de faciliter les échanges avec leurs pairs. » nous explique t-on.

1/ PLANIFICATION ET LIVRAISON D’ÉVÉNEMENTS – 14 Lauréats

1. Doublet : Déjà présent sur 9 olympiades différentes, Doublet a assuré l’ambiance visuelle des Jeux de Paris 2024 avec plus de 11 000 drapeaux protocolaires et 80 000 drapeaux et bannières spectateurs, tout en privilégiant la réutilisation des matériaux pour réduire leur empreinte écologique.

2. GeoRacing innove avec une solution de suivi en temps réel combinant GPS, satellite et 4G, permettant à des centaines d’utilisateurs de suivre en direct des flottes de véhicules ou des athlètes (cyclistes, skippers, traileurs) grâce à une application sécurisée. Cette technologie a fait ses preuves lors du Vendée Globe, ouvrant la voie à son utilisation pour d’autres événements internationaux.

3. GERFLOR a fourni 33 000 m² de sols sportifs pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Fabriqués en France avec 35 % de matériaux recyclés, ces sols sont 100 % recyclables. L’entreprise garantit la réutilisation complète des matériaux après les Jeux, redistribuant à des clubs sportifs et collectivités locales.

4. GL Events Live, expert en aménagement d’événements sportifs depuis les années 2000, fournit des structures, tribunes, signalétique et services associés pour des événements majeurs comme les Coupes du Monde et les Jeux Olympiques. Pour Paris 2024, le groupe a installé plus de 70 % des infrastructures temporaires, mettant ainsi en avant son savoir-faire à Paris, à Tahiti et sur divers sites olympiques en France.

5. Hurricane : Partenaire du COJO et de l’Union Cycliste Internationale, Hurricane a installé pour les Jeux de Paris 2024 un Freestyle Park modulaire à la Place de la Concorde et le Field of Play pour le Breaking, dans une démarche ‘zéro déchet’ avec des structures réutilisables. Hurricane a également soutenu le CIO pour les Olympic Qualifier Series, inspirées du FISE, et a partagé son expertise en sports urbains avec les comités locaux, laissant un héritage durable après les Jeux.

6. KENEO a joué un rôle clé lors de la Coupe du Monde de Rugby en créant des villages rugby dans cinq villes hôtes, où les fans ont pu vivre les matchs sur écrans géants, avec restauration et animations. Pour les Jeux de Paris 2024, Keneo a géré 16 sites festifs à Paris et 4 Clubs 2024 en Île-de-France et à Lille, ainsi que des événements spéciaux, assurant une expérience immersive et festive pour tous. Ils ont également conçu l’habillage du bâtiment France au sein du Village des athlètes, optimisant ainsi l’expérience de nos olympiens et paralympiens.

7. LOXAM a joué un rôle clé aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en fournissant des infrastructures temporaires. En partenariat avec GL Events, l’entreprise a installé 6000 km de câbles électriques, et 1500 modules pour créer des espaces temporaires, garantissant une qualité proche des installations permanentes et une grande flexibilité d’installation.

8. Modus Operandi Consulting a conçu des programmes de volontaires, structuré des exercices de simulation, et mis en place des outils pour préparer les équipes opérationnelles des Jeux de Paris. Leur approche a inclus 38 simulations de sites, mobilisant 15 personnes et impliquant plus de 3 000 participants en cinq semaines.

9. Natural Grass relève les défis liés aux calendriers chargés et aux conditions climatiques extrêmes en alliant expertise et innovation. Pionnier en gestion écoresponsable des ressources, ils ont notamment fourni les pelouses des stades et sites d’entraînement pour la Coupe du Monde de Rugby 2023 et les JO 2024.

10. Osmose Ingénierie, agence d’ingénierie spécialisée en équipements sportifs, a contribué à la rénovation du Stade de France pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle a conçu et aménagé le terrain et la piste d’athlétisme en trois ans de planification et six mois de travaux. Une transformation marquante a été de convertir le stade pour le rugby en une piste d’athlétisme en une nuit.

11. Paname24, formée de cinq agences distinctes, a géré la production des cérémonies d’ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Véritable défi logistique, l’organisation a impliqué 217 bateaux, 80 000 spectateurs et 7 800 intervenants, tout en intégrant des engagements écologiques comme l’utilisation de biocarburants.

12. Playground, spécialisée en ingénierie événementielle, a contribué aux Jeux de Paris 2024, la Coupe du Monde de Rugby ou encore Roland Garros en gérant la planification et les transports. Cet été, ils ont orchestré 75 000 transferts pour 150 000 personnes et coordonné 3 000 véhicules sur 6 millions de kilomètres. Playground a également prévu20 000 places de stationnement pour vélos, favorisant la mobilité douce durant l’événement.

13. Spartner : Impliqués depuis 2000 aux côtés des acteurs du monde du sport, SPARTNER a supervisé la livraison du Stade Yves-Du-Manoir pour les JO de Paris 2024. Leur mission incluait la coordination des travaux préparatoires, la gestion des aménagements temporaires et l’organisation des services clés, de la sécurité à la restauration.

14. Weezevent : Pour Paris 2024, Weezevent a développé le « Pass Jeux », un QR Code pour contrôler l’accès aux zones sensibles en amont de la Cérémonie d’Ouverture. Avec 300 points de contrôle, ce système gérait les flux de résidents et spectateurs tout en garantissant la sécurité. Une plateforme permettait une demande simplifiée du Pass, et des équipes mobiles assuraient la maintenance des terminaux pour un accès fluide.

2/ INNOVATIONS ET SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES – 5 Lauréats

15. Atos, fort de 30 ans d’expérience, soutient les grands événements sportifs avec une équipe de 400 experts, assurant une infrastructure fiable et des solutions technologiques avancées (cybersécurité, cloud) pour les organisateurs, athlètes, médias et fans.

16. Fastory est une technologie interactive qui a engagé plus de 5 millions de fans entre 2019 et 2024 pour Paris 2024 et d’autres grands événements sportifs. Utilisée par la Ligue 1, Roland-Garros, et RMC Sport, elle propose des jeux mobiles, des concours et des fanzones digitales pour fidéliser les audiences via réseaux sociaux, TV et stades.

17. Kinomap a été essentiel aux Jeux de Paris 2024 en rendant le Marathon Pour Tous accessible mondialement. Son application d’entraînement indoor a offert une expérience immersive avec plus de 375 000 participants de 175 pays. En partenariat avec Orange et Fitness Park, Kinomap a permis aux utilisateurs de parcourir virtuellement les tracés olympiques, créant le plus grand marathon connecté et assurant une participation durable après l’événement.

18. Orange Events a connecté les Jeux de Paris 2024 avec un réseau 100 Gigabit et 5G SA, offrant une diffusion mondiale en haute qualité et des communications fluides pour le staff et les spectateurs. Orange Events a collaboré avec les Jeux de Paris 2024 mais aussi la Coupe du monde de Rugby, le championnat du monde de ski alpin, le championnat d’Europe de judo et bien plus encore.

19. VOGO : Acteur international majeur dans l’univers du sport pour ses solutions audio et vidéo, VOGO a installé ses solutions dans plusieurs sites olympiques et a aidé les athlètes à s’entraîner via des contenus multi-caméras en temps réel. VOGO soutient aussi les organisateurs avec des outils d’arbitrage, d’analyse et d’aide à la décision.

3/ EXPÉRIENCE ET ENGAGEMENT – 12 Lauréats

20. AccessibALL transforme l’expérience des supporters en situation de handicap en rendant les grands événements sportifs accessibles et immersifs grâce à des services de commentaires audio et des applications innovantes, au cœur de leur mission d’inclusion pour tous les fans. Déployé lors de l’Euro 2016, la solution est aujourd’hui utilisée par des ligues et fédérations à l’échelle internationale.

21. Accor a mis son expertise hôtelière au service des Jeux de Paris 2024 en accueillant 23 000 athlètes et 15 000 journalistes dans le plus grand hôtel éphémère au monde, avec une gestion durable du linge réutilisé dans ses hôtels et le secteur hospitalier.

22. Banque Populaire & Caisse d’Epargne x Auditoire & Ideactif, ont mobilisé l’ensemble du territoire national lors du Relais de la Flamme Paris 2024, impliquant plus de 3 000 collaborateurs et touchant 8,5 millions de Français tout en mettant en avant leurs valeurs RSE.

23. Decathlon : Partenaire officiel des JO de Paris 2024 depuis juillet 2021, Decathlon a fourni des tenues aux 45 000 volontaires et lancé le « Decathlon Playground », attirant 200 000 visiteurs. Grâce à ses campagnes médiatiques, la marque a renforcé sa visibilité et soutenu 33 athlètes, dont 23 qualifiés et 9 médaillés.

24. Eurosport France (Warner Bros. Discovery), via Eurosport, a diffusé les Jeux de Paris 2024 en intégralité sur Max, avec 3 800 heures de couverture et jusqu’à 62 flux en direct. Des fonctionnalités comme les alertes médailles et le replay en direct ont assuré une expérience personnalisée et immersive pour tous les spectateurs.

25. Fitness Park, supporter officiel des JOP de Paris 2024, a ouvert ses 270 clubs pour le Marathon Pour Tous, permettant à plus de 130 000 participants de s’entraîner avec des équipements connectés, offrant une expérience immersive accessible à tous.

26. France Télévisions, diffuseur historique des événements sportifs, a proposé une couverture exceptionnelle pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 avec 50 heures de diffusion quotidienne sur plusieurs chaînes et une plateforme numérique dédiée, visant à atteindre des dizaines de millions de téléspectateurs.

27. Havas Play accompagne depuis plus de 30 ans des marques et acteurs du sport dans leurs stratégies de communication. Havas a soutenu les comités d’organisation de la Coupe du Monde de Rugby et des Jeux Olympiques et Paralympiques ainsi que 30 entreprises partenaires, jouant un rôle clé dans leur attractivité, revenus et impact durable.

28. ODIHO a transformé l’expérience des spectateurs aux JO de Paris 2024 en diffusant des commentaires en direct via les smartphones, remplaçant les haut-parleurs. Cette solution a également permis une audio-description pour les malvoyants et malentendants, avec 40 systèmes déployés sur les sites olympiques.

29. Sport Heroes a développé l’application « Marathon pour Tous » pour le COJOP Paris 2024, gamifiant l’attribution des dossards et engageant les participants via des défis sportifs. Lors de la course, une version connectée a réuni 70 000 participants en collaboration avec Orange et Kinomap, permettant une participation virtuelle globale et renforçant l’esprit olympique.

30. Wemap a créé une plateforme SaaS de cartes interactives et solutions de navigation pour les événements sportifs, comme les JO de Paris 2024, facilitant la navigation des spectateurs sur les sites de compétition grâce à des cartes intégrées aux applications des organisateurs.

31. Westfield, partenaire des JO de Paris 2024, a lancé la campagne « The Place To Play » pour promouvoir les valeurs olympiques dans ses 8 centres commerciaux. La campagne inclut une tournée événementielle de 25 dates, des spectacles de sports urbains, et des animations en collaboration avec plus de 40 associations locales. Ce partenariat vise à rendre le sport accessible et à promouvoir l’inclusion.

4/ PRATIQUES DURABLES ET HÉRITAGE – 20 Lauréats

32. adidas & Auditoire ont mobilisé la Gen Z pour Paris 2024 avec l’adidas GROUNDPARIS, un espace culturel et sportif au cœur de Paris. Ce festival a réuni influenceurs et communautés pour renforcer l’engagement autour de la marque, avec une gestion efficace des défis logistiques et de sécurité.

33. ADP : Partenaire officiel de Paris 2024, le Groupe ADP s’est mobilisé afin de faire de ses aéroports de véritables de lieux de vie, proposant une expérience fluide pour les visiteurs et les athlètes, avec une attention particulière portée aux athlètes et personnes en situation de handicap, des dispositifs de livraisons des bagages adaptés et une mobilisation de l’ensemble de leurs collaborateurs.

34. Aérophile a ébloui les spectateurs avec le ballon de la vasque olympique et a amélioré la qualité de l’air au Village olympique grâce à ses ombrières dépolluantes et son système innovant ‘Para-PM’.

35. Cryo Control a révolutionné la récupération des athlètes aux Jeux de Paris 2024 avec des bains froids innovants, économisant 750 tonnes de glace et l’équivalent d’une piscine olympique d’eau tout en réduisant les émissions de CO2.

36. EDF a fourni des énergies renouvelables pour les Jeux de Paris 2024 avec des installations innovantes, comme une ombrière photovoltaïque et une centrale solaire flottante, tout en créant la flamme électrique de la Vasque symbolisant modernité et durabilité.

37. Enedis : Pour Paris 2024, Enedis réduit l’empreinte carbone des Jeux de 90% en raccordant les événements au réseau électrique. En collaboration avec le Comité d’Organisation et le CIO, Enedis a mis en place des solutions durables, incluant des bilans carbone et l’utilisation de matériel électrique.

38. Ephémère Square a installé plus de 4000 m² de structures événementielles modulables pour les Jeux de Paris 2024, alliant esthétisme et durabilité dans une démarche zéro déchet grâce à des solutions réutilisables.

39. Le Groupe TGW met en place des solutions de tri lors d’événements en France, axées sur la réinsertion. Pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, TGW a atteint un taux de recyclage de 70 % au Parc des Princes en 18 jours, tandis que le centre de tri du site de Villepinte a valorisé 75% des déchets avec des agents en situation de handicap, démontrant l’importance de la traçabilité et de l’inclusion.

40. Halage a aménagé des espaces paysagers durables pour le Village olympique des Jeux de Paris 2024. En créant des jardins temporaires à partir de matériaux de réemploi, elle a allié inclusion sociale et exigences écologiques, prouvant qu’embellir des espaces publics peut rimer avec durabilité.

41. La Conciergerie Solidaire : En partenariat avec 8 structures de l’ESS dans le groupement « Les Laveries Solidaires », la Conciergerie Solidaire a pris en charge la gestion du linge des 24 000 résidents des villages olympiques et paralympiques de Paris 2024. Avec 12 laveries et 400 travailleurs en insertion, dont des personnes en situation de handicap, elle a traité 138 000 filets de linge en 6 semaines, prouvant l’efficacité de l’économie sociale et solidaire face à des défis logistiques majeurs.

42. Le Pavé : Le Pavé a fourni 11 000 sièges en plastique recyclé pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, dont 3 000 pour le Centre Aquatique et 8 000 pour l’Adidas Arena. En partenariat avec Solideo et d’autres, ils ont recyclé 750 tonnes de plastique grâce à leur technologie SoftSurface™. Le Pavé a aussi produit 68 podiums en plastique recyclé, remis ensuite à des associations sportives.

43. Lemon Tri, entreprise d’insertion, a soutenu Paris 2024 avec des solutions de tri et collecte d’emballages. En Île-de-France, 50 points de collecte ont permis de recycler deux tonnes de bouchons pour des sièges et 50 tonnes de plastique en bouteilles. Lemon Tri a également formé des personnes éloignées de l’emploi, renforçant ainsi l’impact environnemental et social des Jeux.

44. LocaCuisines a déployé 82 cuisines modulaires pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, incluant des espaces pour athlètes et bénévoles. L’entreprise a utilisé des panneaux solaires et du biocarburant pour ses installations, et 95 % des équipements ont été réutilisés après l’événement, garantissant ainsi une solution durable.

45. Muto Event récupère 100 % des décors d’événements pour les donner à des associations. Leur processus inclut l’inventaire, la collecte, le don et un bilan d’impact. Ils ont récupéré plus de 510 tonnes de matériaux, évitant 1 300 tonnes d’équivalent CO2, tout en soutenant plus de 200 événements. Muto vise à réduire le gaspillage dans le secteur événementiel, qui génère plus de 100 000 tonnes de déchets par an en France.

46. Sporeo a conçu et distribué les produits dérivés des Jeux de Paris 2024, en mettant l’accent sur un merchandising responsable : fabrication française, matériaux biologiques et collaboration avec des ESAT. Des boutiques hors site, ouvertes 18 mois avant les Jeux, et une distribution omnicanale (points de vente, site web) ont renforcé l’engagement des fans tout en minimisant l’impact environnemental.

47. StadiumGO a soutenu la Coupe du Monde de Rugby et les Championnats d’Europe de Judo en proposant une solution de covoiturage intégrée aux plateformes des événements. Cette initiative a réduit le nombre de véhicules, diminuant ainsi l’empreinte carbone, et a favorisé les échanges entre passionnés.

48. Synergie Insertion a contribué aux Jeux de Paris 2024 en mobilisant près de 100 personnes en insertion sur divers sites, assurant des missions de sécurité, propreté et logistique. Avec un accompagnement personnalisé, ils ont favorisé la réinsertion professionnelle et répondu aux besoins opérationnels des organisateurs, promouvant une solution humaine et flexible pour l’emploi.

49. Team GO Girls, par Nike France & l’Agence nationale du Sport vise à encourager les filles de 7 à 14 ans en Île-de-France à pratiquer des activités sportives en amont des Jeux, via le développement de programmes ludiques mêlant sports et défis numériques, visant à créer un guide pour les collectivités et à s’inscrire dans l’héritage de Paris 2024.

50. Touch2See a innové pour offrir aux personnes déficientes visuelles une expérience immersive lors des Jeux de Paris 2024 et de la Coupe du Monde de Rugby 2023. Grâce à une tablette tactile combinant audiodescription et vibrations, les actions sportives sont perçues en temps réel.

51. Wheelskeep propose des parkings vélos sécurisés pour des événements comme les JO de Paris 2024. Leur service a gardé plus de 250 000 vélos sans incident, encourageant l’utilisation du vélo pour réduire l’empreinte carbone.