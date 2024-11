JO – L’identité visuelle de Milano Cortina 2026 dévoilée (Look of the Games »)

Hier, le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver Milano Cortina 2026 a dévoile l’identité visuelle des prochains JO.

Pour son « Look of the Games », Milano Cortina 2026 revendique une inspiration du geste humain. Un processus créatif qui s’est évidement appuyé sur l’esprit italien, la culture et l’histoire de la région hôte.

« Le dynamisme de cette identité visuelle s’inspire de notre énergie, de notre enthousiasme, de notre sens de l’inclusion et de notre talent. Reconnaissable instantanément, elle invitera les visiteurs du monde entier à s’immerger dans le nouvel esprit italien et marquera l’histoire du sport d’une empreinte durable » commente Andrea Varnier, Président de Milano Cortina 2026, dans un communiqué.

Une identité visuelle qui façonnera notamment les sites des compétitions ainsi que le merchandising. En parallèle, les pictogrammes des compétitions ont également été dévoilés.

