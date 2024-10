Le nouveau maillot rétro Puma pour les 67 ans du club d’Al Hilal

Pour célébrer l’anniversaire du club saoudien, son équipementier Puma vient de dévoiler un maillot inspiré du design des années 70.

Premier du championnat et tenant du titre, le club saoudien d’Al Hilal, où évolue entre autres Neymar, célèbre cette année son 67e anniversaire.

Pour l’occasion, Puma sort une collection rétro avec un maillot en édition limité et un ensemble de survêtement dont le design est inspiré de l’époque où la légende du football brésilien Rivelino jouait au club entre 1978 et 1981. À l’époque, déjà, le maillot était fabriqué par Puma. Difficile en revanche d’identifier un seul et unique équipementier, en témoigne cette photo ou le brésilien porte un maillot Puma, mais un short et des chaussettes adidas.

L’équipe portera ce maillot pour la première fois le vendredi 18 octobre 2024, contre Al Feiha, pour fêter la fondation du club datant du 16 octobre 1957.

Une tunique dans le même esprit que le maillot anniversaire du 125e anniversaire de l’OM. Le maillot est disponible sur le site Puma au prix de 95€.

À lire aussi