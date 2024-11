Exit Nike, Puma devient l’équipementier du Portugal

Équipé par Nike depuis 1997, Puma vient de signer un partenariat « à long terme » avec la sélection portugaise à partir de janvier 2025.

Cela faisait 27 ans que les fans de foot voyaient une virgule sur le maillot rouge du Portugal. Alors que la rumeur d’un potentiel changement d’équipementier était grandissante, Nike n’a pas réussi à concurrencer « l’offre irrésistible » de Puma, comme le rapporte Footy Headlines. Si aucun chiffre n’a été divulgué, on peut s’imaginer que le contrat est proche de celui que la France à négocié avec Nike il y a peu, qui rapportera 100 millions d’euros par an à la FFF.

Quoiqu’il en soit, c’est désormais un félin qui sera visible près de l’écusson du Portugal. La marque allemande a teasé la sortie des maillots, prévue pour le 6 janvier 2025, à travers une vidéo sur ses réseaux sociaux. Au-delà d’un partenariat historique, Nike perd également l’opportunité de continuer à montrer Cristiano Ronaldo sous le maillot de son pays, qui a 39 ans, continue de marquer en sélection.

Voici ce à quoi devraient ressembler les maillots Puma du Portugal selon Footy Headlines.

La firme américaine, qui a connu une année 2024 très compliquée avec une chute de 28% de son bénéfice entre juin et août (1,05 milliard de dollars contre 970 millions de dollars), a récemment fait parler en rappelant Elliott Hill, un ex stagiaire, à la tête de la marque. Ce dernier a d’ailleurs enclenché une opération de réduction de 2% des effectifs pour économiser 2 milliards de dollars, et c’est peut-être la seule bonne nouvelle pour Nike, qui, avec la fin de ce partenariat, ne dépensera plus d’argent de ce côté.

