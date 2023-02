L’AC Milan et Puma collaborent avec la marque parisienne Koché pour son maillot fourth

De plus en plus répandue ces dernières années, la 4e tunique d’un club de football laisse souvent place à des collaborations originales. C’est le cas ici avec le Milan AC qui avec Koché sort un maillot « pixelisé ».

Univers pixelisé, technologie de haute performance, couture « inspirée de la street »… En bref mélanger le football et la mode. Voilà donc les inspirations de Puma, de l’AC Milan et de la marque de mode parisienne Koché pour la conception de ce maillot. L’héritage du club serait donc resté « au centre du projet » selon Puma avec une « innovante réinterprétation des bandes rouges et noires pixelisées ».

L’étroite relation entre le monde du pixel et celui du foot ne s’arrête pas là. Le design du maillot aurait en effet servi d’inspiration pour créer des motifs et des roues de voiture visibles dans le jeu vidéo Rocket League à partir du 8 mars prochain. « Les pixels sont les atomes des images numériques. Ils peuvent rappeler les jeux 8 bits, les graphiques nostalgiques des débuts d’Internet et prendre une apparence contemporaine sous la forme des Crypto punks, qui sont au centre de la culture pop aujourd’hui », explique Marco Mueller, responsable de la gamme vêtements de PUMA.

De la Fashion Week à la pelouse de San Siro

En attendant, cette collaboration présente un maillot donc, accompagné d’un short et de chaussettes, mais également d’une veste d’avant match ainsi qu’une tunique de gardien.

Deux versions sont dors et déjà mises en vente sur les sites de Puma, de Koché et du Milan AC. La version authentique, disponible à partir de 150€ pour le maillot joueur et 137€ pour le maillot gardien. Le replica coûte lui 100€, compter 15€ pour y ajouter un flocage et entre 11€ et 13€ pour les différents patchs sur les manches.

À l’occasion de la Fashion Week de Milan du 23 au 25 février, un pop-up store spécial ouvrira ses portes dans la capitale de la mode pour y présenter la collection. « Des apparitions en guest stars des joueurs du Milan AC sont également prévues. » Les Rossoneri inaugureront ce maillot à San Siro face à l’Atalanta en Série A ce dimanche.

