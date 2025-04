L’OM et Fabrizio Ravanelli lancent le futur campus OMNES

L’Olympique de Marseille et son Conseiller institutionnel et sportif, Fabrizio Ravanelli, étaient présents mercredi 23 avril à l’occasion de la pose de la première pierre du futur campus OMNES Education au cœur d’un quartier en pleine transformation, la Porte d’Aix. Ce projet ambitieux alliera formation, innovation, intelligence artificielle et sport, au cœur de la ville.

Ce campus nouvelle génération – opérationnel dès la rentrée 2026 avec une capacité d’accueil de plus de 2 600 étudiants – accueillera notamment les formations développées par l’INSEEC en partenariat avec l’OM, autour du marketing sportif.

OMNES Education, fournisseur officiel de l’Olympique de Marseille

Pour rappel, OMNES Education – leader français de l’enseignement supérieur privé avec 15 écoles et 40 000 étudiants – est fournisseur de l’Olympique de Marseille depuis mars 2024, via son école de management INSEEC, implantée au Campus Marseille Provence. Le but ? Contribuer avec avec le club à l’émergence des futurs professionnels de secteur du sport.

Un partenariat dynamique

Grâce à ce partenariat, le Campus Marseille Provence a déjà accueilli, dès septembre 2024, des étudiants en Bachelor (Bac + 3) et Master of Science (Bac + 5) souhaitant développer des compétences en marketing et management du sport. Au-delà de la formation académique dispensée, le contenu des cours est enrichi par l’expérience des différents départements du club.

Parallèlement, cette collaboration vise à booster l’employabilité des étudiants dans la région, tout en favorisant l’inclusion sociale, notamment via des initiatives comme le programme OM’nes Day, qui combine découverte des métiers et activités sportives pour soutenir l’intégration et la mobilité sociale des jeunes des quartiers prioritaires de la Ville.