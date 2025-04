Dimanche 27 avril, l’Olympique de Marseille accueillera le Stade Brestois au Stade Vélodrome pour un match capital dans la course à la Ligue des champions. Au-delà de l’enjeu sportif, ce rendez-vous sera l’occasion pour l’OM de mettre à l’honneur son partenariat avec « Sublime Côte d’Ivoire », le programme national de développement touristique ivoirien, partenaire premium du club depuis 2023.

Pour marquer cet événement, les joueurs porteront un maillot spécial en hommage à la Côte d’Ivoire et à l’ancien capitaine des Éléphants et icône marseillaise, Didier Drogba, tandis qu’une délégation officielle conduite par le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, sera présente dans les tribunes. De nombreuses animations, notamment en avant-match, viendront également rythmer cette journée.

Pour information, le partenariat avec « Sublime Côte d’Ivoire » a pris encore davantage d’envergure en novembre dernier, à l’occasion du déplacement du Président de l’OM, Pablo Longoria, en terres ivoiriennes. Accompagné de plusieurs dirigeants du club, ce dernier a rencontré des acteurs politiques, économiques, culturels et sportifs dans les villes d’Abidjan et Yamoussoukro.